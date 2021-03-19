Сотрудники завода «Балтика» в Новосибирске отмечены правительством за вклад в промышленность региона

Сотрудники Балтики в Новосибирске отмечены благодарностями минсельхоза области. Фото: компания «Балтика».

Благодарностями министерства сельского хозяйства Новосибирской области были отмечены несколько сотрудников из различных служб: от водителя-экспедитора грузового транспорта до ведущего инженера автоматизации системы управления. В связи с действующими на территории филиала мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, Евгений Лещенко принял участие в церемонии награждения посредством конференц-связи.

Евгений Лещенко, заместитель председателя правительства Новосибирской области - министр сельского хозяйства Новосибирской области:

- Пивовары - гордость нашей пищевой и перерабатывающей промышленности! Они вносят огромный вклад в развитие АПК региона. Не секрет, что треть всего пива в Сибири производится именно у нас. И «Балтика» - одно из крупнейших предприятий отрасли в Новосибирской области, которое не только создает комфортные рабочие места, производит качественный местный продукт, но и значительно пополняет налогами региональный бюджет.

Филиал «Балтика-Новосибирск» остается одним из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области. По итогам 2020 года компания заняла первую строчку рейтинга, перечислив более 4,7 млрд рублей налогов в региональный бюджет, из них 4,6 млрд рублей акцизов. Это на 10,6% больше, чем по итогам 2019 года. Всего с 2008 по 2020 год включительно завод «Балтика-Новосибирск» выплатил в бюджет Новосибирской области более 40 млрд рублей акцизов.

Филиал в Новосибирске производит более полусотни ассортиментных единиц продукции. Четверть продукции, которую производят новосибирские пивовары компании, продается в домашнем регионе. Продукция предприятия также поставляется в регионы Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока.

Олег Зайцев, старший диспетчер филиала «Балтика-Новосибирск», отмеченный благодарностью министерства сельского хозяйства за вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности региона в 2020 году:

- В 2020 году наша работа, осложнялась еще и условиями и ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции. Но мы трудились все вместе, с энергией, помогали друг другу. Я считаю, наша сплоченность помогла нам справиться и выйти на высокие показатели. Очень приятно, что мой личный вклад в общее дело оценили не только в компании, но и в правительстве области.