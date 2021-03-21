Последние новости Новосибирска на 21 марта 2021 года: убили 6-летнего мальчика, сибиряк похудел на 70 килограммов

Трагедия произошла в неблагополучной семье под Новосибирском. Фото: Никита Манько // соцсети

Мы собрали последние новости Новосибирска на 21 марта 2021 года в одной подборке: все самое важное - в нашем материале.

РЕБЕНКА НЕ УСПЕЛИ СПАСТИ

Трагедия в поселке Кудряшовский шокировала Новосибирскую область: 6-летний мальчик скончался от побоев. Мать ребенка вызвала полицию. «Комсомольская правда» поговорила с соседями семьи и с бабушкой убитого мальчика о причинах трагедии.

ПОХУДЕЛ НА 70 КГ ЗА ПОЛГОДА

Сибиряк Константин Краев продолжает вдохновлять подписчиков на похудение. Бывший спортсмен-тяжелоатлет потолстел до 250 килограммов, а недавно начал усиленно сбрасывать вес. Благодаря диетам и спорту избавился почти от 70 килограммов за полгода. Теперь его цель — похудеть до 100 килограммов.

СИБИРЯКОВ ПУГАЕТ СТАЯ АГРЕССИВНЫХ ПСОВ

Жители Первомайского района просят местные власти защитить их от бродячих псов. Стая собак лает и кидается на прохожих. Местные жители переживают за детей, которым нужно ходить в школу мимо псов.

ДЕВУШКА ВЫЛЕТЕЛО В ОКНО

Серьезное ДТП случилось в Новосибирске: две иномарки столкнулись на проезде Энергетиков. Сильнее всего пострадала 18-летняя девушка, которая ехала за рулем Hyundai Solaris. От удара она пробила лобовое стекло и вылетела на дорогу.

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