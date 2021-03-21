Последние новости Новосибирска на 21 марта 2021 года: убили 6-летнего мальчика, сибиряк похудел на 70 килограммов

Трагедия произошла в неблагополучной семье под Новосибирском. Фото: Никита Манько // соцсети
Мы собрали последние новости Новосибирска на 21 марта 2021 года в одной подборке: все самое важное - в нашем материале.
РЕБЕНКА НЕ УСПЕЛИ СПАСТИ
Трагедия в поселке Кудряшовский шокировала Новосибирскую область: 6-летний мальчик скончался от побоев. Мать ребенка вызвала полицию. «Комсомольская правда» поговорила с соседями семьи и с бабушкой убитого мальчика о причинах трагедии.
ПОХУДЕЛ НА 70 КГ ЗА ПОЛГОДА
Сибиряк Константин Краев продолжает вдохновлять подписчиков на похудение. Бывший спортсмен-тяжелоатлет потолстел до 250 килограммов, а недавно начал усиленно сбрасывать вес. Благодаря диетам и спорту избавился почти от 70 килограммов за полгода. Теперь его цель — похудеть до 100 килограммов.
СИБИРЯКОВ ПУГАЕТ СТАЯ АГРЕССИВНЫХ ПСОВ
Жители Первомайского района просят местные власти защитить их от бродячих псов. Стая собак лает и кидается на прохожих. Местные жители переживают за детей, которым нужно ходить в школу мимо псов.
ДЕВУШКА ВЫЛЕТЕЛО В ОКНО
Серьезное ДТП случилось в Новосибирске: две иномарки столкнулись на проезде Энергетиков. Сильнее всего пострадала 18-летняя девушка, которая ехала за рулем Hyundai Solaris. От удара она пробила лобовое стекло и вылетела на дорогу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер