Давид Манукян: что с ним сейчас после расставания с Ольгой Бузовой

Блогера Даву с Днем Рождения поздравили Филипп Киркоров и Сергей Жуков Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Что сейчас с Давидом Манукяном после расставания с Ольгой Бузовой - вопрос, который задают многие поклонники. После своего дня рождения блогер прилетел в Новосибирск, чтобы в честь праздника выступить с концертом в родном городе и получил множество видео-поздравлений от звезд. О том, как прошел концерт - в материале КП-Новосибирск.

В «Подземке» еще за несколько дней до выступления раскупили все билеты на его шоу (стоил вход 900 рублей). Публика, которая пришла на Даву, оказалась разношерстной. Много детей, в том числе совсем маленьких, которые ходят в начальную школу. Пока малышня толпилась у сцены, их мамы изучали меню в баре. Как раз с одной из них у корреспондента КП-Новосибирск завязался разговор.

— Моей дочке 11 лет, она подписана на Даву и очень ждала его приезда. Всю неделю пела его песни, просила купить билет. Я пошла на уступки, — рассказала КП-Новосибирск Ольга.

Среди публики оказались и фанаты Бузовой. Например, Арина уговорила своего парня «посмотреть на бывшего Оли», хотя в ее плеере даже нет его песен.

— Вообще мы в «Подземку» часто ходим. А тут узнали, что приедет бывший Бузовой, стало интересно, — сказала Арина. — А так я песен Давы вообще не знаю. Мне было просто интересно увидеть в живую того, с кем встречалась Бузова.

Выход на сцену Манукяна объявил ведущий, назвав его артистом с «сексуальным легоатлетическим телом». Дети и девушки завизжали и приготовились фиксировать все на мобильники.

— Всем привет. Я вас очень люблю. Спасибо всем, кто пришел. Вы лучшие. Я нервничаю, но я настроен чтобы кайфануть с вами. У меня сегодня днюха. Вернее, она была (16 марта. Концерт состоялся 19 марта — Прим. ред), но отмечаем ее сейчас. Поэтому подпеваем, танцуем и просто кайфуем. Договорились? — поприветствовал свою публику 28-летний Давид Манукян.

Во время концерта по видеосвязи блогера также поздравили с Днем Рождения и другие артисты. Среди них были: солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков и король эстрады Филипп Киркоров. Именно они поддерживают отвергнутого Манукяна после расставания с Бузовой.

— Желаю тебе радовать своих фанатов и близких с каждой минутой пребывания на Земле. Будь счастлив! Больше творческого интересного и разного. Ищи, пробуй, ошибайся и твори, — поздравил артиста Сергей Жуков.

— Мне очень жаль, что сегодня я не смог быть в Новосибирске на твоем сольном, грандиозном концерте. Но хочу тебя поздравить с Днем Рождения. Новосибирск, давайте зажжем вместе! — взбодрил публику Филипп Киркоров.

Концерт продолжался почти два часа. Судя по всему, фанатки остались довольны. И сам артист тоже:

— Спасибо за эту сказку, — написал он у себя на странице в Инстаграме. — Это лучший подарок для меня!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.