Последние новости Новосибирска на 20 марта 2021 года: сибиряк убил жену и покончил с собой, ветеринары спасают пони

Полицейские не успели спасти сибирячку. Фото: Алена МАРТЫНОВА/соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 20 марта 2021 года: читайте нашу подборку и будьте в курсе самых важных событий.

СИБИРЯК ПОСЛЕ УБИЙСТВА ЖЕНЫ СОВЕРШИЛ САМОУБЙСТВО

Трагедия развернулась в поселке Линево, где сибирячка жила вметсе со своими детьми и мужем. Мужчина набросился на свою жену, стал ее избирать, порезал ей руки. Сейчас в этой истории разбирается Следственный комитет.

ТРАГИЧНАЯ ИСТОРИЯ СОБАКИ ПАЛЬМЫ ПОВТОРИЛАСЬ В СИБИРИ

Небольшая заметка в газете о верном псе из московского аэропорта много лет назад заставила плакать миллионы людей. Благодаря публичности у Пальмы появилась новая семья. И вот спустя спустя полвека, как раз накануне экранизации этой истории, Пальма словно переродилась в анапском аэропорту. Преданного пса привезли в Сибирь и ищут ему хозяев.

ВЕТЕРИНАРЫ СПАСЛИ ПОНИ

Новосибирские ветеринары помогли шетлендскому пони по кличке Коржик. 3-летний жеребенок, артист «Росгосцирка», поранил себе глаз, чуть не лишившись зрения.

СОБАКА ЧУТЬ НЕ РАЗОРВАЛА РЕБЕНКА

В кадр камеры видеонаблюдения попал ребенок, который пытается отбиться от агрессивной собаки. Благодаря этому видео родителям пострадавшего мальчика удастся доказать, что хозяйка пса наблюдала, как школьник пытается вырваться, но не помогла.

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