Убитая мать двоих детей из Линево неоднократно просила помощи у полиции, но потом прощала своего мужа-тирана

Когда пришел полицейский, дверь в квартиру была заперта. Фото: соцсети/Алена МАРТЫНОВА.

Страшная деталь трагедии, произошедшей в Линево: мать двоих детей успела позвонить в полицию и молила о помощи перед своей гибелью. Полицейский приехал на место через 9 минут, но дверь ему никто не открыл. Он опросил соседку и уехал.

В МВД считают, что их сотрудник действовал строго по инструкции:

- 18 марта в 10.41 в отделение полиции «Линевское» через оператора 112 поступило сообщение от женщины 1988 года рождения с просьбой о помощи. Уже через 9 минут на указанный адрес прибыл сотрудник полиции. На неоднократные звонки и стук в дверь никто не отвечал, при этом посторонних шумов за дверью не было, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. - Была опрошена соседка, которая пояснила, что каких-либо посторонних звуков не слышала. В связи с чем, основания для вскрытия двери отсутствовали.

Юрист Инесса Рябинина придерживается той же точки зрения:

- Многое будет зависеть от того, каким был звонок женщины. Все входящие звонки в правоохранительные органы записываются, и сейчас, конечно, эта запись будет изучаться. Если там было что-то вроде «Приходите, помогите» - это одна история, а если: «Караул, убивают» - другая. И потом мы же знаем, что шутников очень много: они названивают, говорят, что случилось что-то. И что, полиция должна всегда вскрывать двери? Нет, конечно! Полицейский приехал, выполнил свою должностную инструкцию. Но дверь была закрыта, и у него не было доказательств, что звонили именно из этой квартиры. Полицейский пошел собирать информацию по квартирам: бабушка сказала, что шума нет. Никаких предпосылок для вскрытия квартиры не было! Если бы были какие-то предпосылки, то тогда им нужно было бы найти собственника квартиры, потому что входить без собственника они не имеют права. Исключение - случаи, если полицейский видит и слышит, что за дверью явно что-то происходит – к примеру, были крики, дым… А так - у него не было никакого права взламывать дверь. Граждане должны понимать: если вы обращаетесь за помощью к правоохранительным органам, то вы должны четко проговорить: «Меня убивает такой-то, адрес, время, спасайте». При этом граждане могут позвонить в любую экстренную службу: главное, четко проговорить, что происходит.

Напомним, 18 марта мать двоих детей муж убил в многоэтажке в поселке Линево. Ранее он был неоднократно судим: за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и два раза за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью. Как рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области, погибшая в Линево мать двоих детей неоднократно вызывала полицию. А потом прощала своего мужа:

- В 2011 и 2015 годах поступало 2 заявления от женщины по поводу конфликта в семье. По материалам были возбуждены уголовные дела статье 119 УК РФ «Угроза убийством». Уголовные дела были направлены в суд, где они были прекращены в связи с примирением сторон, - пояснили в ведомстве.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области мужчина убил жену и покончил с собой

Перед смертью женщина успела позвонить в полицию (подробнее).

Что известно об убийце матери двоих детей из Линево, которая успела набрать полицию

Оказалось, что 42-летний Павел С. был много раз судим (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.