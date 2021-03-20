Индийский глюкофон и флейта из борщевика: как выглядит единственный в России Музей счастья

Загадываем желание — а остальное сделает ускоритель сбычи мечт. Фото: Алена МАРТЫНОВА

20 марта отмечается всемирный День счастья. Корреспондент «Комсомолки» отправилась в единственный в России Музей счастья, который находится в Новосибирске, чтобы разведать, как избавиться от весенней хандры, правильно загадывать желания и получать радость от маленьких безделушек.

Люди загадывали желания и пришивали пуговицы к этому зонту. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Музей Счастья был создан 12 лет назад супругами Ириной Некрасовой и Юрием Дреминым. Ирина в прошлом учительница математики, а Юрий — архитектор и музыкант.

А вы чувствуете себя счастливым? Фото: Алена МАРТЫНОВА

Необычный музей ютится в небольшой комнатке в старинном деревянном доме, которому уже больше 110 лет. Все пространство музея плотно заставлено и завешано милыми предметами. Можно бесконечно разглядывать их — и уже от этого становится хорошо.

Некоторые люди не стали есть счастливый билетик, а принесли его в музей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Какие у вас ощущения, когда вы вошли сюда? — спрашивает у порога Ирина.

— Очень похоже на мою любимую сувенирную лавку в Алмате, — отвечаю я.

Олимпийскому мишке 40 лет, а Чебурашке — 60. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Вот, у многих первое впечатление примерно такое. Только наш музей — не сувенирная лавка и не груда безделушек. У каждой вещи есть своя история, — вкрадчиво поясняет она. — Цель создания музея — не просто собирать талисманы и обереги разных стран и народов, а чтобы люди, познакомившись с нашими коллекциями, поняли, что счастье — внутри нас, и только от нас зависит, будем ли мы счастливы и насколько.

Многие гости делятся своим счастьем на стене радости. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На мою просьбу выделить главные экспонаты музея, Ирина показывает фото в рамке в углу. Фотография, с которой началась история любви, продолжением которой стало создание этого необычного музея.

Первая совместная фотография Ирины и Юрия стала символом музея. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На фото изображены Ирина и Юрий: 2006 год, Екатеринбург, у Ирины с собой красный зонт, а Юрий вот уже который час водит ее по городу, чтобы показать побольше интересного. Теперь это фото — символ музея. А красный зонт висит тут же, рядом. Правда, уже украшенный пуговицами.

Все, что ты посылаешь в мир, возвращается к тебе. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Мы на выступлениях достаем горшочек с пуговками и предлагаем зрителям пришить пуговицу и загадать желание, — говорит Ирина.

Ангелы — хранители счастья, и у каждого они есть. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На полке большая коллекция ангелов — около ста, самых разных: деревянных, фарфоровых, хрустальных, даже из теста. Ангелы — хранители счастья, считает Ирина, и они служат талисманами и оберегами для своего обладателя.

Эта карта побывала в кругосветном путешествии. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Один из самых ценных экспонатов — это большая карта мира с лицами разных народов в очертаниях континентов и подписями на разных языках. — Эта карта — мечта о счастливом мире. Вы станете более счастливым — и планета станет счастливее, — поясняет Ирина. — В 2012 году вместе с нашими «кусочками счастья» и этой картой команда Анатолия Кулика отправилась в кругосветное путешествие. По всему миру людям дарили «кусочки счастья», а они расписывались на карте и писали пожелания.

«Кусочек счастья» получает каждый гость. Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Кусочек счастья» получает каждый гость музея. К нему еще прилагается подробная инструкция, как загадывать желание.

Музыкальные инструменты из разных стран. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На ковре расположился целый этнический ансамбль из музыкальных инструментов. А музыкантом может стать кто угодно.

На экскурсии посетители закрывают глаза и слушают, как звучат инструменты со всего мира: индийский глюкофон, тибетская поющая чаша, африканский барабан, индонезийская калимба, «гром» из Малайзии, лягушка-трещетка из Таиланда, гусли, американский маракас, алтайский комус и сибирская флейта дождя, которую смастерил Юрий. А потом гостям дают самим попробовать — и это отличная музыкальная терапия.

Флейта дождя, которую смастерил Юрий. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Флейту дождя Юрий делает из борщевика. Когда переворачиваешь ее, то получается звук, похожий на дождь или шум волн. Юрий проводит мастер-классы, на которых учит мастерить такие флейты.

И добавить нечего. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Особняком в музее стоит яркий ускоритель сбычи мечт. С одной стороны можно взять записку с пожеланием и написать ответное пожелание, положив так же в ускоритель. А с другой стороны кладутся записки с мечтой. Затем нужно покрутить три раза ускоритель — все мечты и пожелания «улетают во Вселенную».

Раньше Музей счастья помещался в маленький чемодан из-под патефона. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Иногда Музей счастья выезжает в гости к друзьям. Супруги берут с собой небольшой чемоданчик, в котором собраны предметы, символизирующие счастье. Здесь есть бумеранг, чтобы помнили: к человеку все возвращается, что он посылает в мир. И волшебная лампа Аладдина, привезенная из Дубая. И маленький глобус — для любителей путешествий. И плюшевые сердца из разных стран. Да много еще чего.

Веселые сувениры про счастье. Фото: Алена МАРТЫНОВА

С этим чемоданчиком супруги устраивают уроки счастья в школах и детских домах, творческие встречи в домах ветеранов и реабилитационных центрах.

Что же хранится в чемоданчике счастья? Фото: Алена МАРТЫНОВА

Интересно, что дом, в котором находится музей, под номером 13 — несчастливое число, как считают многие.

Музей счастья находится в доме №13. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— А мы так не считаем. 13 — это переход. На числе 12 обычно заканчивается цикл: часовой или годовой. Но кому-то нужно было закрыть эти знания и сказать, что 13 — это плохое число, — пожимает плечами Ирина и в напутствие говорит: — Каждый день спрашивайте себя, что хорошего с вами случилось и кому вы сегодня благодарны. И что ты сделал сам, чтоб счастья стало больше? Замечаем хорошее, благодарим и делаем — куда счастью деваться? Это про то, что излучаем — то и получаем. Мы практикуем это позитивное пространство формировать самим.

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