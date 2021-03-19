Оказались под охраной: жители Заельцовского бора попали под действие нового закона

В границы особо охраняемой территории попали и частные дома. Фото: google.com/maps

Поправки к закону об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) недавно приняли депутаты Заксобрания Новосибирской области. Новый статус правительство региона уже присвоило Заельцовскому бору.

Некоторые семьи живут в Заельцовском бору десятилетиями, а кто-то и больше века. Получается, часть бора не один десяток лет подвергается антропогенному воздействию,такие участки уже не являются лесом.

Лес с жилыми домами и гаражами

- Лесной парк площадью порядка 9212 гектаров создается на территории Новосибирского района и города Новосибирска, - сообщает минприроды региона. - Следующим этапом будет подготовка сведений о границах лесного парка «Заельцовский бор».

Пока границы парка определены предварительно, и получается, что под особую охрану попали места проживания тысяч новосибирцев - несколько сотен частных домов по улицам Ереванской, Черняховского, Победы, Пестеля, Бестужева и т. д., коттеджные поселки Дубравушка, Лесное, Европейский, Удача, жилые кварталы Flora&Fauna и Жуковка. Также на территории «лесного парка» оказались садовые и дачные общества, гаражные кооперативы и лодочные станции, Заельцовское кладбище, дом ветеранов и муниципальный зоопарк.

По замыслу ООПТ нужны для сохранения зеленых зон, и это несомненное благо для города. Однако новосибирцы, чье жилье оказалось на территории «лесного парка», опасаются, что новый закон может лишить их важных прав.

- Теперь я не знаю, смогу ли, например, сделать пристройку к дому. А если дом сгорел, то можно ли его построить снова или нельзя? - задается вопросами новосибирский политолог и житель Заельцовского бора Алексей Мазур. - Дирекция ООПТ по своему усмотрению разрешает или не разрешает строить? Или вот дачники, не успевшие узаконить свои постройки, - можно ли будет это сделать? А когда на участок наложены такие обременения, то его цена сразу падает в 2 или даже 3 раза…

Подобных вопросов много, и на них пока нет ответа. Будут ли платными вход и въезд на территорию ООПТ? Можно ли будет бегать в Заельцовском бору, ходить на лыжах, кататься на снегоходах? Собирать ягоды и грибы?

Ноль мнений - это демократия?

Имели ли жители территорий, попавших в ООПТ, возможность повлиять на то, войдет ли их место жительства в лесной парк? Формально - да: 2 марта областное правительство на портале электронной демократии запустило обязательную процедуру обсуждения проекта постановления «О необходимости создания особо охраняемой природной территории регионального значения - лесного парка «Заельцовский бор» Новосибирской области». Но только кто знал об этом?

- Самое интересное в процедуре - это сроки обсуждения: с 2 по 8 марта. Три из этих семи дней были выходными, один - предпраздничным. Рекламы идущему обсуждению чиновники не делали. Вполне предсказуемый результат обсуждения: 0 участников, 0 мнений, 0 голосов, - такой ироничный комментарий опубликовало Информационно-аналитическое агентство «Центр деловой жизни».

А вот еще один парадокс… Недавно власти объявили, что в апреле закроют Заельцовский парк на реконструкцию и бюджет из федерального центра на это уже выделен. А буквально сразу после этого парк попал под действие нового закона. А ведь согласно принятым поправкам с того момента, как появляется постановление о намерении создания ООПТ, работы на территории лесного парка проводить уже нельзя - это нарушение закона… Сможет ли теперь Новосибирск освоить средства, выделенные на реконструкцию парка из федерального бюджета? Или их придется вернуть? И не получится ли, что боролись за леса и парки для горожан, а в итоге любимое место отдыха тысяч новосибирцев так и останется не облагороженным?

А храм строить можно?

Другой пример, выложив карту в Facebook, привел начальник информационно-аналитического управления мэрии Новосибирска Кирилл Наконечный:

- Этот уголок Ботсада православные активисты расчистили от валежника и зарослей кленов. Пояснили мне, что РПЦ будет строить небольшой храм. Но сейчас это место попало в категорию «Особо охраняемая природная территория регионального значения «Заельцовский бор». У меня вопрос: кто в рамках закона об ООПТ может принять решение о строительстве храма и возможно ли оно вообще?

Уже очевидно, что новый закон может спровоцировать социальное напряжение. Некоторые семьи живут в Заельцовском бору десятилетиями, а кто-то и больше века. Получается, что часть бора не один десяток лет подвергается антропогенному воздействию, такие участки уже не являются лесом и вряд ли имеют особое рекреационное или культурное значение. Следуя этой логике, такие территории, наверное, не должны бы вообще включаться в ООПТ - что на них охранять? А если их планируют включить, то в соответствии со статьей 5 ФЗ-33 «органы местного самоуправления учитывают предложения граждан, а также общественных объединений и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды». И важно, чтобы общественные слушания прошли не формально, а стали реальным инструментом, чтобы узнать мнение людей о судьбе территории, на которой они живут многие годы.

А пока невольно задаешься вопросом: в чьих интересах будет работать новый закон? Заявлено, что он для простых граждан, но фактически может вызвать коллапс.