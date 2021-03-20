Сибиряк сбросил почти 70 кило за полгода благодаря Инстаграму

Мужчина похудел на 68 килограмм. Фото: предоставлено героем публикации.

Константину Краеву 48 лет, и он не всегда страдал от лишнего веса. В детстве, наоборот, любил гири потягать, гантели, занимался легкой атлетикой. Но когда вырос, любовь к вкусной еде оказалась сильнее, чем к спорту. Наш герой — моряк, окончил мореходное училище. График работы такой: полгода на суше, полгода в воде.

— К сожалению, с моей профессией о здоровой пище и речи идти не может. Наш кок всегда балует команду жареными и сытными блюдами с большим количеством углеводов, — рассказал КП-Новосибирск Константин.

Под мужчиной ломалась мебель. Фото: предоставлено героем публикации.

А еще сибиряк сам любит побаловать себя запрещенкой: жирный стейк в кафе, алкоголь… Поначалу мужчина и не замечал, что живот стал округляться, а вредные углеводы оседают на боках.

— На мне перестали сходиться любимые брюки, да и одежду я стал покупать 84-го размера. В общественной бане подо мной ломались пластиковые стулья, да и кровать домой пришлось купить специальную, на платформе, — вспоминает сибиряк.

Теперь мужчина по утрам ест каши. Фото: предоставлено героем публикации.

К лишним килограммам добавились и проблемы со здоровьем: постоянное давление, боли в суставах, плюс ко всему сахар в крови повысился.

— В сентябре прошлого года Костя вернулся из рейса, и я его просто не узнала. Мы купили товарные весы, он встал на них, и цифра нас ужаснула: 250 килограммов! Тогда муж и решил, что начнет худеть, — говорит Ольга Краева, жена Константина.

А чтобы мужчина не срывался, супруга посоветовала завести блог в Инстаграме. Так и худеть не скучно, да и мотивации в разы больше.

— Мы зарегистрировали страницу и выкладываем каждый день, как я тренируюсь, что я ем, как меняется мой вес. Стали появляться первые подписчики и начали оставлять под постами слова поддержки, чтобы я не сдавался, — говорит Константин.

Мужчине пришлось кардинально изменить свое меню. Вместо жареной котлетки с пюрешкой постная курица, индейка, каша на завтрак, овощи.

— Я теперь внимательно читаю состав на упаковках. Стараюсь выбирать продукцию без добавок и консервантов, загустителей. Именно питание — это залог здорового похудения, — объясняет сибиряк.

Этот тренажер Костя возьмет с собой на корабль. Фото: предоставлено героем публикации.

Константин еще не ушел в море, он три раза в неделю посещает бассейн и столько же — спортивный зал. Сначала делал упражнения только сидя, чтобы не было дополнительной нагрузки на суставы. Как только начали уходить первые килограммы, мужчине разрешили заниматься на тренажерах.

— У меня еще дома велотренажер стоит. Я на нем регулярно педали кручу, — заверяет Костя.

В итоге примерно за полгода Константину удалось сбросить 68 килограммов. Сейчас он весит 182 кило и планирует сбросить еще 82. Они будут самыми сложными, ведь мужчина готовится уходить в рейс, а там будет много соблазнов.

— Я купил велотренажер, поставлю его в каюту. Буду заниматься утром и вечером, — обещает нам сибиряк. — Плюс ко всему собираюсь готовить для себя отдельно. Буду рыбу в микроволновке варить, даже посуду специальную приобрел.

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