«Балтика-Новосибирск» будет использовать при погрузке продукции электрокары

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Первых 3 электрических погрузчика уже поступили на склад в филиал в Новосибирске. Эти машины не производят выбросы, которые генерирует транспорт на углеводородном топливе: сокращение составляет более 10л СО2 за один час работы (моточас). В отличие от электропогрузчиков старого поколения (работающих на щелочных или кислотных аккумуляторах), закупленные «Балтикой» машины оснащены литий-ионными аккумуляторами, безопасными в эксплуатации, не требующими специальных условий для подзарядки и годными для переработки. Такая батарея служит не менее 5 лет.

Кроме экологического эффекта, электропогрузчики дают и ощутимый экономический эффект: за один моточас такой погрузчик экономит компании до 80 рублей*. Без подзарядки погрузчик может отработать до 8,5 часов - при интенсивности использования 70%. Это средний показатель утилизации таких машин на складе: цикл погрузочно-разгрузочных работ как раз позволяет эксплуатировать погрузчик в течение 40 минут в час. Кроме того, электропогрузчики уже оснащены программами, позволяющими регулировать скорость движения (на складах «Балтики» она ограничена 12 км) и обеспечивать безопасность операций - таких как маневры или снижение скорости при подъеме вил в движении - и не требуют установки дополнительного ПО, которое компания использует на газовых машинах.

Фото: компания «Балтика».

По итогам тестовой работы будет принято решение о дальнейшем пополнении складского автопарка экологичными машинами До закупки электротехники компания использовала газовые вилочные погрузчики на пропане. Сейчас в парке «Балтики» дивизиона «Сибирь и Дальний Восток» более 36 таких машин.

Александр Вершинин, директор дивизиона по операционной деятельности «Сибирь и Дальний Восток» пивоваренной компании «Балтика»:

- Дивизион «Сибирь и Дальний Восток» имеет непростую транспортную логистику, часть территорий здесь подвержена серьёзным заморозкам, а часть - не имеет развитой транспортной инфраструктуры. Поэтому многие годы он остается одним из инновационных в компании в части схем доставки продукции. Мы постоянно ищем новые пути и возможности не только для повышения эффективности затрат, но и для снижения экоследа логистики, в том числе, внутри склада. Повышение экологичности продукции по всей цепочке - это наша приоритетная задача. Широко используемые сегодня пропановые машины достаточно экологичны, но новые погрузчики используют электроэнергию, и питаются, как и привычные всем мобильные телефоны - от сети. Для нас это новый виток в развитии эффективности использования ресурсов и сохранения ресурсов нашей планеты.