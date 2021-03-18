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Общество18 марта 2021 8:00

«Ростелеком» поддержал сибирский «Хоккей в глубинке»

«Ростелеком» совместно с хоккейным клубом «Сибирь» подвел итоги конкурса «Хоккей в глубинке», который проводился для детских команд из Новосибирской области
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Участником соревнования могла стать любая сборная из региона, игрокам которой еще не исполнилось 14 лет. Главным призом для победителей стала совместная тренировка с хоккеистами «Сибири», которая состоялась 17 марта на домашнем стадионе новосибирского клуба.

В финал вышли две команды: «Искра» из села Новопичугово Ордынского района и «Айсберг» из поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области. Эти две сборные лучше всех справились с заданием конкурса и сняли самые запоминающиеся видеозарисовки о хоккейной жизни в родном селе. Благодаря спортивным и творческим способностям сбылась мечта ребят выйти на лед вместе с профессионалами.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- Вся эта поездка, наше присутствие здесь, атмосфера, которая нас окружает, - все это очень впечатляюще для ребят, многие из которых впервые оказались на стадионе «Сибирь» и увидели своих кумиров. Я думаю, что они запомнят это на всю жизнь, потому что мечта каждого ребенка -стать профессиональным хоккеистом. И я как тренер на это тоже надеюсь, -сказал Иван Дровняшин, тренер хоккейного клуба «Искра».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Хоккеисты «Сибири» показали юным игрокам мастер-класс: сначала откатали свою тренировку, научили ребят новым упражнениям, а потом сыграли товарищеский матч, в котором победителями стали все участники. Призы и подарки также получили все юные спортсмены, от «Ростелекома» ребят поздравил вице-президент -директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

- Неважно, что пока вы не в Высшей лиге. Вы уже достигли важных результатов в работе над собой, понимаете, что значит преодолевать себя и какое значение имеет самодисциплина. А самое главное -каждый из вас верит в себя и в свою команду! В этом мы очень похожи: нашей команде в «Ростелекоме» также важно удерживать позиции лидера на своем игровом поле -рынке телекоммуникаций и умных технологий. Желаю вам как можно больше новых игр и ярких побед, -сказал Николай Зенин на церемонии награждения.

Николай Зенин. Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Уже после официальной части ребята смогли сфотографироваться с хоккеистами «Сибири» и пообщаться с ними в неформальной обстановке прямо на льду стадиона. Игроки клуба, среди которых были Николай Тимашов, Константин Алексеев, Ефим Гуркин и Андрей Ермаков, никому не отказали в автографе или в совместном фото. В благодарность юные спортсмены ХК «Искра» не оставили кумиров без подарка: в конце мероприятия они передали «сибирякам» большой торт с символикой своей команды.

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