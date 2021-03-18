Последние новости Новосибирска на 18 марта 2021 года: сибирячка ищет маму, которая бросила ее на вокзале, парад Победы состоится

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Мы собрали последние новости Новосибирска на 18 марта 2021 года: читайте все самое важное в нашем материала.

УЧИТЕЛЬНИЦА ОТПРАВИЛА СВОЕМУ УЧЕНИКУ ВИДЕО С ОТКРОВЕННЫМ ТАНЦЕМ

Скандал произошел в одной из деревень Татарского района Новосибирской области. Учительница английского языка отправила видео своего стриптиза ученику 9 класса, потои оно разлетелось по местным чатам. Педагог вместе с дочкой сейчас не общается со знакомыми. Следователи уже допросили педагога и она призналась в содеянном.

4-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА СТРАДАЕТ ЗАГАДОЧНОЙ ЛИХОРАДКОЙ

4-летняя девочка из Новосибирска борется с загадочной лихорадкой.У ребенка жар и сильный кашель, ее мама уже 3 месяца водит дочку по врачам, но никакие таблетки и антибиотики не спасают.

СИБИРЯЧКА, КОТОРУЮ ОСТАВИЛИ НА ВОКЗАЛЕ, ИЩЕТ РОДНУЮ МАМУ

53-летняя жительница Новосибирска Татьяна Черникова уже много лет пытается найти родную мать, которая бросила ее на железнодорожном вокзале в толпе чужих людей. У девочки не было ничего, кроме записки в кармане с ее именем и датой рождения. Она попала в детский дом, а потом ее удочерили и перевезли в другую страну. Сейчас Татьяна мечтает увидеть родную маму.

«КУРЯЩАЯ» СИНИЦА ОЗАДАЧИЛА УЧЕНЫХ

Сибирячка в Первомайском сквере сфотографировала синицу, которая держит в клюве окурок сигареты. Снимок озадачил орнитологов:

— Многие птицы подбирают какой-то мусор. Обычно это было замечено за воронами, дроздами, попугаями. На моей памяти было, что галка любила из пачки сигареты воровать. А вот такие синицы ни разу не встречались. Интересно, но трудно объяснить, ведь синицам еще рано строить гнезда. Возможно, птица это сделала просто из чистого любопытства, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Яновский.

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Что она вообще делает? «Курящая» синица озадачила ученых

Многие жители Новосибирска подумали, что это фотомонтаж. Но снимки оказались подлинными, их прокомментировал орнитолог (подробности)

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