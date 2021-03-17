Около 40 миллионов рублей вложило АО «РЭС» в покупку и последующий ремонт электросетей

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В отличие от соседних регионов на территории Новосибирской области действуют несколько десятков электросетевых предприятий, что обуславливает определенную степень «лоскутности» электрических сетей региона и не позволяет обеспечить единые принципы оперативно-технологического управления, выработать единые требования технической и эксплуатационной политики, к тому же ведет к росту тарифной нагрузки для потребителей.

Являясь крупнейшей электросетевой компанией области, акционерное общество «Региональные электрические сети» активизировало системную работу по консолидации объектов электросетевого хозяйства, основной целью которой является обеспечение высоких стандартов качества и надежности энергоснабжения потребителей. К тому же сокращение степени разрозненности территориальных сетевых организаций и консолидация электросетевых объектов наиболее эффективными компаниями предусмотрены действующей Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 511-р от 03.04.2013.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В целях ускорения принятия и реализации решений о приобретении объектов электроснабжения в течение 2020 года специалистами АО «РЭС» создана постоянно действующая комиссия по приобретению объектов электросетевого хозяйства (ОЭСХ), для владельцев электросетей на официальном сайте создан специализированный раздел «Передача объектов электросетевого хозяйства в АО «РЭС», где доступны для скачивания типовые формы документов, а также проведена информационная кампания в СМИ, обосновывающая выгоды и преимущества для заявителей от передачи ОЭСХ в АО «РЭС».

По итогам года энергетики рассмотрели более 200 заявок от владельцев различных объектов электросетей, практически половина из них уже поставлена на баланс АО «РЭС» как в порядке приобретения, так и по договору аренды. Оставшиеся заявки либо отклонены, либо находятся на стадии оформления договоров.

Таким образом, компании удалось увеличить объем производственных активов на 469 условных единиц. Сумма затрат АО «РЭС» на приобретение электрических сетей за 2020 год составила порядка 16 миллионов рублей, а капитальные вложения в арендованные объекты превысили 23 миллиона рублей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Отдельно стоит отметить работу по бесконтрольно функционирующим объектам, ведь такие электроустановки не имеют должного технического обслуживания и могут представлять угрозу для населения. АО «РЭС» активно ведет деятельность по установлению владельцев подобных объектов электросетевого хозяйства, по информационному взаимодействию с органами муниципального управления в целях надлежащего оформления бесхозяйных ОЭСХ в муниципальную собственность с дальнейшей передачей на обслуживание в АО «РЭС», что, в свою очередь, является гарантией высокого уровня эксплуатации благодаря профессионализму и многолетнему опыту сотрудников, развитой инфраструктуре, оснащенности разнообразной современной техникой, оборудованием, материалами и инструментами.

В целом консолидация электросетевых объектов имеет преимущества как для собственников сетей, так и для конечных потребителей. Первые могут снять с себя текущие расходы и риски по содержанию электросетей, а вторые получат качественное и надежное электроснабжение.

АО «РЭС» продолжает вести системную работу и еще раз напоминает собственникам объектов электросетевого хозяйства, что подать заявку на передачу электросетей достаточно просто - в электронном виде по адресу info@eseti.ru или путем направления письма-предложения (заявки) в простой письменной форме с приложением копий необходимых документов по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 16а.