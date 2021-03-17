«Дочка уже устала от лекарств»: в Новосибирске 4-летняя девочка больше трех месяцев страдает от загадочной лихорадки

Девочка мучается от болезни четверть года, забыв, что такое жизнь без докторов. Фото: предоставлены героиней публикации

4-летнюю дочь жительницы Новосибирска одолела странная болезнь: больше трех месяцев у девочки держится высокая температура - около 38 градусов. В чем причина лихорадки — не ясно до сих пор. Мама водит девочку по врачам, но ни антибиотики, ни лечение в стационаре, ни обследования не помогают. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Температура у маленькой Маши начала подниматься 24 декабря, появился кашель. Родители подумали, что это простое ОРВИ, лечили дочку противовирусными, но безрезультатно. Врача вызвали после Нового года.

Температура несколько месяцев держится на отметке в 38 градусов. Фото: предоставлены героиней публикации

— Нам назначили первый антибиотик. Через 5 дней — второй антибиотик, потому что не подействовал первый. Температура у ребенка поднималась. Когда было уже 38,5, я просто взяла дочку за руку, и мы пришли в детскую больницу №6. Нас сразу положили, кололи и давали штук пять разных препаратов, которые крайне медленно сбивали жар. И в итоге так и не сбили за две недели, хотя остальным пациентам это лечение помогало даже за неделю. Когда температура упала до 37 градусов, я Машу забрала домой под расписку. Дочка устала уже от лекарств, врачей боялась. Но на следующий день снова понемножку начала подниматься температура, — рассказала КП-Новосибирск Надежда Ларькова.

Мать повела дочку в больницу по прописке — детскую городскую поликлинику № 6. Там они обратились к инфекционисту. Врач заподозрила, что у Маши произошли нарушения в мочеполовой системе, и назначила таблетки. Но после недели приема малышке не стало легче.

Девочке не помогло лечение в стационаре. Фото: предоставлено героиней публикации.

В крови у девочки нашли антитела к гепатиту С, повышенный уровень билирубина и лейкоцитов. Ребенка было решено отправить ещё и к нефрологу. Но когда Надежда пошла в поликлинику за направлением, столкнулась еще с одним препятствием.

— Вчера утром я пыталась найти в нашей поликлинике педиатра, чтобы получить направление. Сказали, что врач работает с 5 до 20. Подхожу в шестом часу — мне говорят: «Врач на больничном». Так получилось со сменой участков, что мы наблюдались у одного врача, а я подходила уже к другому. Но выяснилось, что болеют оба врача! — жалуется сибирячка. — У меня нервы не выдержали. Почему мне не сказали об этом сразу? Я бы хоть у заведующей взяла направление. Получается, что у нас в поликлинике только смотрели готовые анализы, ксерокопировали, переписывали. А все их лечение — это «Приходите еще сдавать анализы через три месяца». Но как так можно, когда ребенок уже три месяца мучается? Я боюсь потерять свою дочь!

КП-Новосибирск направила запрос в министерство здравоохранения с просьбой прокомментировать ситуацию.

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