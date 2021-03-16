В Россельхозбанке состоялось заседание Совета Ассоциации КФХ и сельхозкооперативов региона

Фото предоставлено пресс-службой Россельхозбанка.

Участники заседания обсудили кредитование КФХ, изменение кадастровой стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения, а также дефицит удобрений на рынке.

В работе заседания приняли участие заместитель главы регионального Минсельхоза Владимир Пахомов, председатель Совета АККОН Алексей Сальников, генеральный директор АККОН Алла Хмелёва, директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров, начальник Отдела землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Управления Росреестра по региону Анна Еремкина и представители Новосибирского центра кадастровой оценки и инвентаризации.

Фото предоставлено пресс-службой Россельхозбанка.

Станислав Тишуров отметил, что одной из основных целей работы РСХБ является возрождение российских деревень, что совпадает с целями работы АККОН. По его словам, в настоящее время количество членов Ассоциации в регионе увеличивается, 55% из них являются клиентами РСХБ.

В 2020 году филиал выдал 754 млн рублей кредитов малым формам хозяйствования, за первый квартал 2021 планируется выдать 400 млн рублей. В настоящее время филиал увеличивает штатную численность сотрудников, что позволит усовершенствовать работу с клиентами сегмента МСБ.

- В прошлом году объем кредитного портфеля филиала достиг почти 52 млрд рублей, из них 39 млрд - портфель юридических лиц, 12,6 - физических лиц, 31 млрд - ресурсный портфель. Доля банка на рынке кредитования сезонно-полевых работ (СПР) в регионе составляет 86%, доля кредитования малых форм хозяйствования - 83%. За прошлый год мы выдали предприятиям Новосибирской области 24 млрд рублей, на проведение сезонно-полевых работ 7,8 млрд рублей, - рассказал Станислав Тишуров.

Председатель Совета АККОН Алексей Сальников доложил об итогах съезда АККОР, состоявшегося в феврале в Москве. В повестку также вошел вопрос об изменении кадастровой стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Начальник Отдела землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Управления Росреестра по Новосибирской области Анна Еремкина сообщила, что в 2020 году проведена массовая оценка земель сельхозназначения. Новая кадастровая стоимость вступила в силу, она применяется для цели налогообложения с 1 января 2021 года. В свою очередь фермеры заявили, что это привело к росту налога.

Фото предоставлено пресс-службой Россельхозбанка.

Заместитель директора по кадастровой оценке ГБУ НСО «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации» Константин Мельников сообщил участникам заседания о возможности оспаривания установленной кадастровой стоимости с целью ее снижения.

Еще одной темой обсуждения стал дефицит удобрений на рынке. По словам участников заседания, он сложился из-за роста объемов экспортных поставок компаний-производителей в связи с выгодными ценами на внешних рынках. Алла Хмелева отметила, что в настоящее время АККОН при поддержке АККОР прорабатывает возможные пути решения проблемы.

Справка «КП»

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.