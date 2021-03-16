За последние три года «Билайн» увеличил сеть 4G в 2,5 раза

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В последние три года примерно каждые полчаса, включая выходные, праздники и даже ночь, на территории России появляется по одной новой базовой станции компании.

Масштабная стройка и реализация крупных проектов технической дирекции привели к росту скорости мобильного интернета и более плотному покрытию сети. В результате клиенты компании стали больше пользоваться телеком-сервисами.

«Билайн» продолжает рекордную в своей истории стройку базовых станций. За 2018 и 2019 годы было построено столько же базовых станций 4G, сколько за всю предыдущую историю организации. Несмотря на пандемию, в 2020 году удалось сохранить высокие темпы развития сети. За год компания увеличила в регионе сеть 4G еще на 25%, поставив собственный рекорд по числу населенных пунктов Новосибирской области и районов Новосибирска, охваченных сетью.

Новые базовые станции делают сеть более емкой. Поэтому клиентам становится комфортнее - можно «без тормозов» общаться в социальных сетях, смотреть видео в самом высоком качестве и использовать мобильный интернет для работы. Качественная сеть позволяет скачивать объемные «тяжелые» файлы и проводить онлайн-конференции с коллегами практически из любого места. Скоростной мобильный интернет 4G становится все более востребованным. Так, трафик в этой сети в IV квартале 2020 года вырос на 48% по сравнению с IV кварталом прошлого года, а доля LTE-трафика по итогам IV квартала составила 82% от всего объема.

Кроме строительства новых базовых станций в 2020 году компания реализовала проекты, помогающие увеличить емкость сети в крупных городах. В 2020 году технические специалисты расширили полосу частот диапазона 1800 в девяти филиалах, что сравнимо с увеличением количества полос на шоссе. Теперь скорости стали еще выше даже в час пик, а контент быстро доставляется до клиентов. Проведенные работы увеличили скорости у клиентов в среднем на 30%. Например, в Астрахани +43%, в Йошкар-Оле +50%. А в Москве, где компания первой полностью перевела диапазон 2100 МГц из 3G в сеть 4G, расширив ее на 50%, и масштабно увеличила количество базовых станций, скорости выросли на 74%.

Вместе с масштабной стройкой компания запустила на сети искусственный интеллект для адаптации работы оборудования под индивидуальные запросы миллионов клиентов, обеспечила 100-процентное покрытие в Московском метро, в 3 раза увеличила мощность собственного центра обработки данных и перешла на новую платформу для предоставления услуги VoLTE в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Также в компании начался процесс изменения операционной модели управления сетью, в ходе которого в компанию вернулись ключевые технические функции, что еще больше увеличило надежность сети и ускорило реакцию на запросы клиентов.

- Мы поддерживаем высокий темп развития сети, решая главную задачу - качественный сервис для наших клиентов. Смартфон для многих клиентов стал основным способом использования интернета. С одной стороны, клиентов с 4G-смартфонами становится все больше, с другой - профиль использования сети меняется, что было особенно заметно в 2020 году, когда клиенты стали подключаться со смартфона к онлайн-конференциям, загружать большие файлы и выполнять другие операции, работая удаленно. Реализованные в 2020 году проекты увеличили скорость и надежность мобильного интернета по всей России, и в 2021 году мы продолжим развитие сети в интересах наших клиентов, - подчеркнул исполнительный вице-президент по технике «Билайн» Валерий Шоржин.