Больше половины федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России» - общественники

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Состав федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России» утвержден на заседании 15 марта. Большинство в нем представлено общественниками.

- Наша с вами задача в том, чтобы, опираясь на мнение каждого - и представителей цифровой индустрии, и тех, кто работает на ниве общественных и добровольческих организаций, и, конечно, нашего журналистского сообщества, - все видели, насколько буквально действуют положения, которыми мы будем руководствоваться [на предварительном голосовании], - сказал председатель оргкомитета, один из основателей партии, Герой России, сенатор Александр Карелин на прошедшем заседании.

По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Шмелевой, вошедшей в состав оргкомитета, предварительное голосование - это способ объединить все пропрезидентские силы в стране.

- Мы всегда вели конструктивное взаимодействие с «Единой Россией». В год пандемии рука об руку вместе боролись, искали наилучшие инструменты, чтобы преодолеть ее последствия. Поэтому наше участие в оргкомитете партии оправданно. ОНФ и «Единая Россия» должны вместе максимально эффективно развивать все значимые для каждого из нас проекты, - сказала она.

Оценили уровень открытости процедуры и эксперты, вошедшие в состав оргкомитета предварительного голосования. Специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения, гендиректор ООО «Ашманов и партнеры», президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов отметил, что «Единая Россия» по сути задает новые стандарты прозрачности процедуры.

- Наша страна впереди планеты всей по прозрачности выборов. В задачу тех, кто представляет в оргкомитете цифровую сферу, входит в том числе контроль за тем, чтобы все было сделано правильно, и подтвердить это. Думаю, что это получится, - сказал Игорь Ашманов.

На втором заседании оргкомитета были утверждены и аналогичные структуры в регионах. В среднем около половины их составов - также представители общественности, от 9 до 25 человек в каждом в зависимости от числа избирателей в субъекте РФ.

- 2020 год стал для каждого из нас испытанием. Пандемия заставила жить и работать совершенно в другой реальности. Но в это время люди проявили свои лучшие качества - более 2 тысяч человек в регионе стали волонтерами. Предприниматели, общественники, депутаты, добровольцы объединились, чтобы помогать в борьбе с эпидемией. Их волонтерский опыт, безусловно, может пригодиться и в политике. Для партии важно, чтобы внешних экспертов в оргкомитете было количественно больше, чем партийцев. Это сделает процедуру более открытой, независимой и конкурентной. В состав регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования войдут сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Сергей Соколов и руководитель Краеведческого общества НСО Екатерина Болдырева, - сказал председатель регионального оргкомитета, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Травников.

Также определены требования к участникам: кандидаты должны быть старше 21 года, постоянно проживать в России, не иметь гражданства других государств, судимости и иностранных активов. Для регистрации в качестве кандидата следует указать ФИО, год рождения, место жительства и работы, а также ряд других необходимых сведений. В этом году в заявлении появится новый раздел «Участие в волонтерской и добровольческой деятельности».

С 15 марта запущен официальный сайт процедуры https://pg.er.ru - здесь можно узнать все о предварительном голосовании и его участниках. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. А избирателей - с 19 апреля по 28 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Окончательный список кандидатов утвердят на съезде партии, который состоится в середине июня.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдет с 24 по 30 мая по самой открытой и конкурентной модели в электронной форме с подтверждением личности пользователя с помощью портала Госуслуги. Избиратели определят, кто представит партию на выборах в Госдуму и в избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования 19 сентября.