Последние новости Новосибирска на 16 марта 2021 года: ученые изобрели «приправу» для космонавтов, «женщина в черном» спасла школьника

За прошедщие сутки произошло много событий. Фото: предоставлено Надеждой Терешковой/предоставлено Алексеем Бычковым

Мы собрали последние новости Новосибирска на 16 марта 2021 года: читайте нашу подборку, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ПОСЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ МИХАИЛА МИШУСТИНА ВОРКШОП ПЕРЕИМЕНОВАЛИ

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин посетил лабораторию математического центра. Тогда сотрудники и учащиеся центра обсуждали проведение в Академгородке воркшопа. Евгений Вдовин сказал, что воркшоп — мастерская, в которой студенты и школьники обучаются исследовательской работе. А Михаил Мишустин уточнил, что русское значение слова воркшоп — мастерская. К замечанию Михаила Мишустина прислушались и мероприятие переименовали.

СИБИРЯЧКА СПАСЛА ВТОРОКЛАССНИКА ОТ ХУЛИГАНОВ

Мама 8-летнего Дениса Терешкова ищет женщину в черном плаще и красной шапке, которая спасла ее сына от хулиганов. Денис шел домой, когда возле ворот школы на него накинулся одноклассник и двое других ребят. Они повалили второклашку и начали бить по голове. В это время «женщина в черном плаще» разогнала обидчиков и помогла ребенку встать. И теперь мама ребенка хочет поблагодарить спасительницу сына.

СИБИРСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРИДУМАЛИ «ПРИПРАВУ» ДЛЯ КОСМОНАВТОВ

Новосибирские ученые придумали «приправу», которая поможет космонавтам сохранить здоровье. Они изучали все плюсы и минусы космической еды, и пришли к выводу, что существует серьезная проблема для космонавтов — потеря костной ткани и атрофия мышц. Новая добавка должна помочь бороться с этим.

ХАТИКО ИЗ АНАПЫ ПРИВЕЗЛИ В НОВОСИБИРСК

В Новосибирск из Анапы прилетел пес, который почти полгода прождал в аэропорту своего хозяина. Какая настоящая кличка собаки, никто не знает, но за терпение его назвали Хатико. В Сибирь его привезли, чтобы подлечить и найти новых хозяев.

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