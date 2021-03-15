Сибирские ученые изобрели «приправу» для космонавтов, которая сохранит их кости

Новую добавку к еде для космонавтов сначала испытают грызуны. Фото: Александр ГЛУЗ

Сибирские ученые из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН придумали полезную добавку для космической еды, чтобы у астронавтов не разрушались кости. Из чего состоит эта полезная «приправа» и с какими блюдами ее будут подавать во Вселенной — в материале КП-Новосибирск.

ПРОБЛЕМЫ КОСМОНАВТОВ

Прежде чем приступить к разработке, ученые больше года изучали существующую в мире космическую еду, ее полезные свойства и недостатки.

— Мы задумались, как наш институт может помочь в освоении дальнего космоса, какие проблемы есть у космонавтов и можем ли мы их решить, — рассказывает заместитель директора по научной работе Института химии твердого тела и механохимии СО РАН доктор химических наук Алексей Бычков. — Космонавты неоднократно отмечали, что, находясь далеко от дома, им очень хочется завтракать и обедать привычными и любимыми блюдами. От этого зависит психологическое состояние, хорошее настроение и работоспособность экипажа. Кроме всего прочего, еда должна быть максимально полезной и решать проблемы со здоровьем, поэтому мы и взялись придумывать «хитрое» питание для покорителей Вселенной.

Механохимическое получение добавки со стабилизированным витамином D. Фото: Предоставлено Алексеем Бычковым.

Изучив данные экспериментов, поставленных на животных, побывавших в невесомости, наши ученые пришли к выводу, что существует очень серьезная проблема — потеря костной ткани и атрофия мышц. Это и легло в основу будущей разработки.

— Действительно, проблема очень актуальна. Сейчас ее решают, добавляя в рацион молочные продукты. А еще обязательны занятия физкультурой. Важно нагружать скелет, чтобы из костей не уходил кальций. Каждый из нас два раза в день тренируется на беговой дорожке, велосипеде. После полета для восполнения в организме витамина D испытатели проходят реабилитацию в регионах, где много солнца, — подтверждает версию ученых российский космонавт-испытатель Сергей Ревин.

КУРЫ-ТЕРМИНАТОРЫ

Несколько лет назад специалисты института масштабно спасали куриц от проблем с костями. Ситуация была типичная: цыпленок на современной птицефабрике быстро набирает вес, а связки и кости окрепнуть не успевают, птичка травмируется и гибнет. Новая пищевая добавка успешно справилась с задачей.

У порошка вкус зеленого чая. Фото: предоставлено Алексеем Бычковым.

— Была разработана механохимическая технология получения эффективной добавки из шелухи риса и отходов чайного производства для животноводства. Действующим началом препарата являются биологически активные хелатированные формы диоксида кремния с полифенолами. Такая кормовая добавка может использоваться для сбалансирования рационов по кремнию, профилактики окислительного стресса и в ряде случаев обладает свойствами энтеросорбента. Но главное, что у всех куриц было отмечено ускорение роста хрящевой и костной ткани, — объясняет Алексей Бычков.

С добавкой для космического питания пришлось немного повозиться, совершенствуя технологию и компоненты. В итоге в состав вошли рисовая лузга, зеленый чай и витамин D. Новый обогащенный комплекс готовятся испытать на себе грызуны из Института ветеринарии Сибири и Дальнего востока.

— У нас будет несколько групп мышей. В первую войдут грызуны с искусственно вызванным истощением костной ткани. Во вторую мы поместим хвостатых с костными травмами, — добавляет ученый.

МЕНЮ ДЛЯ ГУРМАНОВ

Еще один важный вопрос: как добавить полезный порошок в рацион, чтобы он решал проблемы со здоровьем, но не чувствовался на вкус, — будут решать на базе кафедры технологии и организации пищевых производств НГТУ. Ведь, несмотря на всю пользу созданной добавки, очень важно, чтобы космонавты даже не чувствовали эту «приправу» в привычных блюдах.

Установка для производства "хитрой" добавки. Фото: предоставлено Алексеем Бычковым.

— Нам предстоит замаскировать эту добавку и минимизировать терпкий вкус зеленого чая. Мы же не хотим, чтобы покорители космоса нам потом высказывали: «Вы кормите нас невкусной едой!», — говорит Алексей Бычков.

Группа специалистов НГТУ готова приступить к работе сразу после завершения испытаний на грызунах.

— В этом проекте участвуют несколько специалистов, в том числе студентка Полина Решетникова, выигравшая грант НГТУ. Необходимо решить, насколько можно обогатить продукт этой добавкой и в каком количестве. Также важно понимать технологию процесса, на каком этапе производства блюд добавлять, какова будет сохранность и прочее. В результате планируется создать образцы продуктов, которые будут иметь высокую биологическую ценность и отвечать заявленным требованиям, — сообщила КП-Новосибирск заведующая кафедрой технологии и организации пищевых производств Лада Рождественская.

Когда все испытания и эксперименты завершатся, можно будет приступать к производству «умной» еды и включать ее в меню космонавтов.

Вполне вероятно, современные пилоты космических кораблей навсегда забудут о неприятных последствиях для здоровья, возвращаясь на Землю. Во всяком случае, наши ученые настроены решительно.

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