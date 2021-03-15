Главный инженер АО «РЭС» принял участие во Всероссийском совещании СГИЭ-2021

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

11 и 12 марта 2021 года в городе Сочи состоялось юбилейное Х Всероссийское совещание главных инженеров-энергетиков (СГИЭ-2021). В мероприятии, прошедшем при поддержке Министерства энергетики РФ, приняли участие более 200 профессионалов отрасли: главные инженеры и технические руководители субъектов электроэнергетики из всех регионов страны, представители Минэнерго России, Ростехнадзора, ведущие специалисты научных центров.

Системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области - акционерное общество «Региональные электрические сети» - представлял главный инженер компании Вадим Анатольевич Локтин.

В приветственном слове заместитель министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак подвел предварительные итоги завершающегося осенне-зимнего периода (ОЗП 2020/21) и отметил в целом стабильную работу энергосистемы России в условиях изменяющейся на фоне развития пандемии COVID-19 экономики, устойчивость к многочисленным неблагоприятным погодным явлениям, а также способность системы к быстрому восстановлению. Замминистра обратил внимание собравшихся на необходимость переосмысления роли электроэнергетики в реализации новой экономической политики страны, определения основных стратегических векторов развития. Эти тезисы и легли в основу повестки дня Всероссийского совещания.

Вадим Анатольевич Локтин. Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Формат мероприятия предполагал совместную работу всех участников, поделенных на группы. В рамках круглых столов эксперты обсуждали и предлагали решения по развитию нормативно-правовой базы отрасли, внедрению наиболее перспективных и прорывных технологий, модернизации рыночных механизмов. В ходе дискуссий участники учитывали особенности функционирования энергосистемы на различных территориях и в различных климатических условиях.

Кроме того, на повестке дня совещания были и текущие вопросы функционирования электросетевого комплекса и объектов генерации, улучшение надежности энергосистемы, информационная модель отрасли и вопросы повышения достоверности данных мониторинга.

По результатам совещания были сформированы общие подходы к вопросам внедрения интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством, совершенствования риск-ориентированного мониторинга состояния отрасли, ряду других ключевых направлений развития электроэнергетики.

Большинство участников СГИЭ-2021 отметили высокую практическую эффективность мероприятия для руководителей всех направлений, а также значимость выработанных решений для обеспечения надежности функционирования энергосистемы в целом.

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