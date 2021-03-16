Голосистое местечко: новосибирские стриптизерши запели

Гости могут перекусить и более плотно. Фото: sovabien.ru

Неожиданное бизнес-решение предприняли труженики новосибирской стрип-индустрии: в баре с танцующими красотками открыли караоке-зал. Видимо, такая коллаборация успешна - владельцы даже перевели заведение на круглосуточный режим работы. Корреспондент КП-Новосибирск отправился оценить необычную услугу «два в одном».

Девчонки на сцене и в душе

Стрип-бар Sova Bien я нашел через дорогу от вокзала Новосибирск-Главный. Сдав куртку в гардероб, расположился на диване. Можно сказать, оказался в партере - прямо напротив сцены. И не прогадал: прелестницы как раз начинали шоу-программу.

Я не большой знаток хореографии, но пластика девушек впечатлила. А растяжка такая, что мастерицы вполне могут конкурировать с крутыми гимнастками.

Одна из фишек заведения - костюмированные выступления. Фото: sovabien.ru

Меня заинтриговала конструкция сцены: на заднем плане - два окна высотой в человеческий рост, оба задернуты шторками-кулисами. Не случайная же это часть интерьера - надеялся я. И да, в разгар шоу одна из кулис распахнулась, демонстрируя публике душевую кабину. Надо ли объяснять, что внутри плескалась танцовщица? Хороший номер: тут вам и приятное зрелище, и пропаганда чистоты!

Трусы - это вам не банкомат!

До сих пор в кино показывают распространенный штамп. Мол, исполняет девушка номер, подходит к тебе в танце - будь добр засунь ей в трусики бумажку с изображением Большого театра. Дескать, правило хорошего тона.

Еще готовясь к визиту в Sova Bien, я позвонил в бар и откровенно спросил, актуальна ли эта традиция. Собеседница на том конце провода посмеялась над моими стереотипами:

- Это ж вам не банкомат с купюроприемником. Не надо никаких денег совать. Оставить чаевые можно, если захотите. Или можете угостить девушку напитком. Но вы не обязаны это делать. Как вам захочется.

В общем, хорошо, что предупредила. А то ведь не избежал бы я конфуза: девушки после выступления на сцене то и дело подсаживались рядом. Милейшие оказались собеседницы!

Благодаря тому, что они разоткровенничались, узнал: зарабатывают девушки прекрасно. Некоторые, потрудившись на поприще соблазнительного танца, покупают себе, например, автомобиль.

Девушки уверяют, что танец приносит хороший доход. Фото: sovabien.ru

Игры для взрослых

Засмотревшись на девичье шоу, я не сразу вспомнил, что передо мной давно лежит целый набор меню: горячие блюда с закусками, барная карта, а еще - сервис от танцовщиц.

Например, с ними можно сыграть в любимую игру на раздевание. Вполне себе возбуждающая затея, но с некоторым риском: расслабишься - и вот ты уже сам в одних трусах остался.

А можно остаться с девушкой наедине в комнате для приватного танца. И если вы представили какие-то непотребства в этих помещениях - выбросьте эту мысль из головы. Сексуальные услуги здесь не оказывают. Но можно уединиться именно для того, чтобы насладиться танцем и чтобы ваша новая спутница раскрылась в нем полностью.

Приватных комнат я обнаружил несколько, и некоторые из них - стилизованные. Одна, например, с цепями и плетками - таковы элементы декора. Ну, не с такими, конечно, как у пастуха в колхозе, а миниатюрными, мягкими. А есть комната с искусственным камином и довольно просторным диваном, где можно расположиться целой компанией.

Прелестницы не только выступают, но и ведут непринужденные беседы. В том числе и с гостями. Фото: sovabien.ru

Музыкальное шоу

Тем временем на сцене появляется девушка в шикарном платье и с микрофоном в руке. Оказывается, здесь еще и живая музыкальная программа. Причем исполнительница поет как на русском, так и на французском.

А как же быть посетителю, если он пришел удовлетворить не только созерцательные, но и вокальные потребности? Есть помещение для караоке - владельцы бара действительно совместили эстетику танца с музыкой. При этом пойти в музыкальную комнату можно в компании с понравившейся танцовщицей.

- Если пожелаете, девушка будет танцевать для вас в этом помещении. А если захотите - предложите ей спеть. Это будет не профессиональный вокал, так что в караоке можете просто посоревноваться со спутницей, - проконсультировала меня администрация бара, добавив, что заведение теперь работает круглосуточно.

- Договорились! В следующий раз приду с друзьями, устроим вашим красавицам шоу «Голос», - пообещал я.

А сам подумал: надо бы в памяти гамбиты освежить - устрою дамам не только музыкальный конкурс, но и шахматные сражения на раздевание.