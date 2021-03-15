Фото с места ДТП на Бугринском мосту в Новосибирске 15 марта 2021 года: загорелась иномарка, две машины перевернулись

Массовое ДТП на Бугринском мосту в Новосибирске 15 марта 2021 года произошло вечером. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Массовое ДТП на Бугринском мосту в Новосибирске 15 марта 2021 года произошло вечером. В аварии погиб водитель одной из машин, еще двое автомобилистов попали в больницу. Последствия произошедшего засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— При движении в сторону левого берега столкнулись кроссовер Lexus RX400, хэтчбек Toyota Vitz, минивэн Toyota Lite Ace Noah и тягач MAN. От удара Лексус оказался на разделителе, а Noah, судя по следам, и вовсе его перелетел и опрокинулся на левый борт. Также, по словам читателя, один из автомобилей загорелся, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах опубликованных роликов видно, что на месте работают спецслужбы. Некоторые из попавших в ДТП автомобилей получили серьезные повреждения.

В Госавтоинспекции по Новосибирску рассказали при каких обстоятельствах произошла авария. Как оказалось, ее виновником выступил водитель «Тойоты Витц», который не справился с управлением и перевернулся:

— В 18:40 на мосту столкнулись четыре автомобиля: Lexus RX400, Toyota Lite Ace Noah, Toyota Vitz и грузовик MAN. ВодительToyota Noah ехал в сторону правого берега, в не справился с управлением и, перелетел через ограждение, оказался на встречной полосе, где врезался в «Лексус», в грузовик и опрокинулся, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — «Лексус», в свою очередь, столкнулся, с «Тойотой Витц», которая также перелетела через ограждение на встречную полосу и, перевернувшись, встала обратно на колеса в правой полосе. В ДТП погиб 36-летний водитель «Лексуса». Водители минивэна и хэтчбека попали в больницу с различными травмами.

В аварии погиб водитель одной из машин, еще двое автомобилистов попали в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Сейчас на месте произошедшего работает экипаж ГИБДД. Участники аварии практически полностью заняли на мосту полосу движения в сторону левого берега. Согласно данным портала Яндекс. Пробки, сейчас на этом участке дороги, загруженность оценивается в 9 баллов.

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