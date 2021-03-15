«Женщина в черном» отбила новосибирского второклассника от хулиганов, теперь ее ищет полиция

Дениса ждали за воротами школы. Фото: предоставлено Надеждой Терешковой.

Несколько дней назад трое мальчишек избили второклассника Дениса из Новосибирска. Произошло это недалеко от школы. Чем закончилась бы эта история — неизвестно, но по счастливой случайности помощь к мальчишке пришла от «черного плаща», а точнее — от женщины, которая была в него одета. Родители пострадавшего ребенка написали заявление в полицию. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

«МАМА, МЕНЯ ИЗБИЛИ»

Восьмилетний Денис учится во втором классе в одной из школ Первомайского района. Мальчишка решил, что уже взрослый и самостоятельный, и настойчиво попросил родителей не водить его в школу и не забирать с занятий. Мол, все ходят одни, значит, и я смогу.

— Мы с мужем спокойно приняли его позицию. Хочет — пусть ходит. Только я установила нам на телефоны приложение, чтобы по геолокации было удобно отслеживать, где именно Денис идет, — рассказала КП-Новосибирск Надежда Терешкова, мама Дениса.

Все было хорошо, самостоятельный ученик гордо ходил на уроки и обратно. Но однажды маячок в мамином телефоне показал, что сын задерживается у ворот заведения и домой не спешит. Это произошло в четверг, 11 марта.

— Я смотрю в приложение, а стрелка на одном месте крутится. Подумала, сын с ребятами играет после школы. А Денис звонит в слезах и говорит: «Мама, меня избили», — вспоминает женщина.

Родители долго пытались выяснить обстоятельства случившегося.

— Сын признался, что это были мальчики из первого и пятого классов, — продолжает женщина. — Один из них подошел и пнул моего сына в живот, затем по коленям. Денис упал, и тогда двое начали бить его по голове, а один вроде рядом стоял и смотрел.

По словам Надежды, спасла ее сына проходившая мимо женщина в черном плаще и красной шапке. Она разогнала хулиганов, помогла второклашке подняться и отряхнуться.

Ребенок сразу же позвонил маме. Фото: предоставлено Надеждой Терешковой.

ПЕРЕЛОМ ТРЕХ ПОЗВОНКОВ

После недетской потасовки у ребенка на всем теле остались синяки и ссадины, пропал аппетит и закружилась голова. Родители отвезли сына в больницу.

— Мы приехали в травмпункт, сделали снимок, и сыну поставили диагноз: «компрессионный перелом трех позвонков». Его тут же госпитализировали, — говорит Надежда.

Женщина написала заявление в полицию и обратилась за помощью в школу. Она хочет, чтобы малолетние хулиганы были наказаны по всей строгости. Денис знает, что это за ученики. Но получается — его слова против их слов, нужны еще какие-то доказательства. В том числе и полицейским, чтобы поставить хулиганов на учет.

— Мы сейчас ищем главного свидетеля — женщину, которая спасла моего ребенка. Нам очень важны ее показания, чтобы дело могло сдвинуться с мертвой точки. Но практически ничего о ней не знаем, только то, что она была в черном плаще, — добавляет сибирячка.

КП-Новосибирск позвонила в школу. Там факт избиения мальчика подтвердили.

— Да, мама Дениса обращалась с заявлением. Мы просматривали записи с камер наблюдения, но конфликт учеников на них не зафиксирован, — прокомментировал КП-Новосибирск директор школы Виктор Завьялов.

В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что Надежда действительно написала заявление в полицию:

— На данный момент сотрудники ПДН проводят проверку, информация уточняется.

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