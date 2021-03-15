Виктор ИГНАТОВ: волонтерский центр стал крупной общественной организацией, которая полезна людям

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Региональный волонтерский центр «Единой России» действует в Новосибирске уже год. 26 марта он отметит первый день рождения. За время работы центра несколько сотен добровольцев, в числе которых предприниматели, общественники, депутаты, объединили усилия, чтобы помогать и врачам, и жителям, нуждающимся в поддержке.

- Почти за год работы волонтерский центр партии превратился в крупную общественную организацию, которая востребована и полезна людям. Изначально центр создавался как структура, обеспечивающая потребности тех, кто находится на самоизоляции. И это помогло снизить темпы распространения инфекции. Волонтеры ходили за продуктами в магазин, покупали лекарства. Постепенно такая забота переросла в дружеское общение с жителями. Центр продолжит работу и после пандемии, потому что нужен людям. Сейчас у добровольцев накоплено достаточно опыта, чтобы принять любой вызов, - считает депутат Госдумы РФ от «Единой России» Виктор Игнатов.

Виктор Игнатов. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

По мнению единоросса, одно из главных направлений новосибирских волонтеров - это забота о врачах, работающих в красной зоне. Антисептики, СИЗы, медоборудование, доставка к пациентам на такси, чайные наборы и горячие обеды - все это по-прежнему необходимо медикам, которые продолжают борьбу за жизни пациентов с тяжелой формой коронавируса.

По инициативе «Единой России» еще с прошлого года в Кировском районе Новосибирска организована доставка горячих обедов врачам ковидных бригад. На просьбу депутатов-единороссов откликнулся местный предприниматель, владелец кафе «Гренки» Сергей Башмаков. Вся его семья переболела коронавирусом, поэтому ему не надо рассказывать, как работают врачи из красной зоны.

15 марта очередную партию обедов волонтеры привезли в Городскую клиническую поликлинику № 22.

- Четыре месяца мы кормим врачей горячими обедами: второе, салаты и компот. Все в удобной упаковке. Это безвозмездная помощь, потому что бизнес должен помогать людям в трудную минуту. Врачи искренне рады нам, значит, мы делаем свою работу не зря, - говорит предприниматель.

Татьяна Федоринина. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Главный врач ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 22 Татьяна Федоринина уточнила, что сейчас количество врачей в ковидных бригадах снизилось до 23, но в пиковые нагрузки в смену работало по 60 человек.

- Врачи благодарны за все, что для них делают волонтеры, депутаты. Это реальная поддержка и заинтересованность. Когда работаешь в таких жестких условиях, то действительно нет времени даже на небольшой отдых, нельзя отвлечься и попить чай. Но благодаря горячему питанию от волонтеров хозяйственная служба поликлиники, предварительно согласовав время обеда, разогревает пищу для докторов. Все это позволяет экономить время работникам ковидных бригад, - сказала главврач.