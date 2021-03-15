Последние новости Новосибирска на 15 марта 2021 года: енота Лизу посадили на диету, сибиряки отметили масленицу

За сутки в городе произошло много чего интересного. Фото: Олег ЗОЛОТО/личный архив героя
Мы собрали последние новости Новосибирска на 15 марта 2021 года в одном материалн. Читайте и узнавайте, что произошло важного и интересного в городе.
НОВОСИБИРЦЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ МАСЛЕНИЦУ
14 марта в Советском районе отпраздновали Масленицу. Сибиряки вышли на улицу с детьми, чтобы поперетягивать канат, попрыгать через веревку и отведать блинов. И детям, и взрослым заба пришлась по душею
КЛИП НАБРАЛ 200 МИЛЛИОНОВ ПРОСМОТРОВ
Клип новосибирской танцовщицы Елены Яткиной набрал на Youtube 200 миллионов просмотров. В нем сибирские красотки танцуют тверк на пляже на фоне Обского моря. В интервью КП-Новосибирск девушка рассказала, как сложилась ее жизнь после выхода ролика, и призналась, что развелась с мяужем.
ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН ПРОКОММЕНТИРОВАЛА ПОЖАР, ГДЕ ПОГИБЛИ МАТЬ И ДВОЕ ДЕТЕЙ
13 марта в Сузунском районе произошла страшная трагедия — в пожаре погибли мать и двое детей.
— Мы сейчас собираем информацию об этой семье. Уже отправили запросы в район. Будем проверять стояла ли эта семья на учете. Если да, то, какие работы с ней проводились, — рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области.
ЖИРНОГО ЕНОТА ЛИЗУ ПОСАДИЛИ НА ДИЕТУ
Обитательница енотокафе Лиза села на строгую диету. За осень животное набрало лишние 6 килограмм. Теперь Лиза питается только фруктами, овощами и сырым мясом. Но иногда пытается урвать еду и у своих собратьев.
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