Последние новости Новосибирска на 14 марта 2021 года: мать с детьми погибла на пожаре, самолет совершил аварийную посадку

За день произошло много ЧП. Фото: Николай ХИЖНЯК/Михаил ФРОЛОВ

Последние новости в Новосибирске на 14 марта 2021 года, увы, не самые радостные. Обо все самом важном - в евшем календаре.

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ ПОСТРАДАЛА В ПОЖАРЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧП произошло вечером 13 марта. В Сузунском районе загорелся дом, где проживала многодетная семья. Из горящегй постройки спасли двух мальчиков. Еще три человека - мать и двое детей - погибли.

САМОЛЕТ ИЗ МОСКВЫ ЭКСТРЕННО СЕЛ В ТЮМЕНИ

13 марта самолет «Москва-Новосибирск» экстренно сел в аэропорту Тюмени. Пассажиры услышали резкий хлопок и поняли, что перестал работать двигатель. По словам пассажиров, паники в салоне не было. В аэропорту Тюмени пассажиры пробыли несколько часов. В это время их обеспечили водой и горячим питанием.

«КОМСОМОЛКА» РАССКАЗАЛА О ДЕТСТВЕ ИРИНЫ АЛФЕРОВОЙ

13 марта Ирина Алферова отмечала свой день рождение. Мы решили вспомнить, какой она была в молодости, с чего начиналась ее артистическая карьера. Как оказалось Ирина в школе была далеко не отличницей, а мальчишки бегали за ней в далеких 60-х толпами.

ПАРЕНЬ УКРАЛ ШАУРМУ, ЧТОБЫ НАКОРМИТЬ СВОЮ СЕСТРУ

Эта история произошла в Новосибирской области. Молодой человек заказал шаурму, забрал заказ, приложил телефон, якобы оплатить его и...сбежал. Парня искали по всему поселку. В итоге полицейские нашли горе-грабителя. Сибиряк объяснил, что украл еду, чтобы накормить свою маленькую сестру.

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