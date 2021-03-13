«Был громкий звук, и самолет начало кренить»: пассажиры рейса «Москва — Новосибирск» рассказали, как аварийно сели в Тюмени из-за отказа двигателя

Пассажир самолета с отказавшим двигателем Дмитрий Перглер поделился впечатлениями о полете. Фото: https://www.instagram.com/dmitriipergler/ Фото: Михаил ФРОЛОВ

13 марта у самолета авиакомпании S7, летевшего из Москвы в Новосибирск, отказал второй двигатель. Из-за этого борт экстренно сел в Тюмени. Пассажиры аэробуса А-321 поделились с КП-Новосибирск впечатлениями о полете.

Один из них, Дмитрий Перглер, рассказал, что часто летает рейсами S 7, и раньше происшествий не было. В этот раз же случилась нештатная ситуация.

— Сначала все было как обычно. Мы взлетели, и я уснул. Примерно в середине полета меня разбудил громкий звук, похожий на хлопок. Я тут же понял, что двигатель замолчал. В этот момент мы летели над Тюменью. Летчики оперативно сработали: сразу же развернулись в направлении города. На борту была тишина, паники не было, некоторые даже уснули. Мы начали снижаться, и пилот объявил о вынужденной посадке, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Перглер, пассажир самолета.

Еще одна пассажирка рейса, Алла Жуковская, поделилась, что почувствовала, как самолет кренит.

— Наши места были 14 А и 14 В, это прямо напротив левого двигателя. Я проснулась от вспышек за окном, был громкий звук, и самолет начало кренить. Звук двигателя чем-то был похож на лай собак, или как будто он пытается завестись, но не может. Экипаж никак не комментировал ситуацию. Начали снижаться. Из-за тишины порой казалось, что оба двигателя не работают. Уже когда все начали спрашивать про то, снижаемся ли мы, нам пояснили, что самолет садится из-за неисправности в Тюмени. Многие не поняли, что произошло. Паники практически не было, — рассказала КП-Новосибирск женщина.

По словам пассажиров, посадка прошла в штатном режиме. Они благодарны пилотам, которые благополучно вышли из экстренной ситуации и мягко посадили самолет.

К прилету рейса в Тюмени были готовы: аэробус встретили пожарные машины, несколько трапов и автобусы. По словам пассажиров, одна женщина после экстренной посадки заявила, что доберется до Новосибирска поездом.

В аэропорту Тюмени пассажиры пробыли несколько часов. В это время их обеспечили водой и горячим питанием. После им предоставили резервный рейс из Тюмени в Новосибирск. Этот полет прошел без происшествий.

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