«Наша мама пьет, мы голодали»: парень украл шаурму, чтобы накормить младшую сестру

Подозреваемый (слева) похвалил полицейских за оперативность в его поисках. Фото: соцсети.

Молодой житель небольшого поселка под Новосибирском Александр Л. попал в криминальные сводки как дерзкий грабитель. Еще в начале марта парень поздно вечером зашел в кафе быстрого питания «Дядя Денер», сделал заказ, но за еду не заплатил.

— Он сказал, что у него безналичный расчет. Приложил телефон к терминалу бесконтактной оплаты и, забрав заказ, убежал. Оплата, естественно, не прошла. Да у него даже карта в мобильный не была загружена, — рассказал КП-Новосибирск представитель пострадавшей компании.

Продавец, осознав, что точку общепита нагло ограбили, вызвала полицию. Сотрудники местного отдела МВД изучили видео с камер видеонаблюдения и практически по горячим следам вычислили преступника. Отрицать вину Александр не стал, чистосердечно во всем сознался и даже рассказал очень трогательную историю о своей жизни:

— Да, я правда украл три шаурмы, два хот-дога и наггетсы. И у меня не было 1367 рублей, чтобы за это заплатить. Наша мама пьет, дома не было никакой еды, мы голодали. Сестренка, которой всего 11 лет, хотела есть. Я принес этот пакет домой для нее. Мы втроем живем на пенсию по потере кормильца, которую нам платят за умершего отца. Маме 47 лет, она нигде не работает. Бывает, что денег совсем нет. Я тоже не работаю — в нашем поселке просто негде. Но когда мы получили пенсию, я все в том кафе оплатил, возместил ущерб.

Парень уверен, что теперь по закону его никто не накажет. Он думает, максимум, что ему грозит, — это штраф. А между тем в «Дяде Денере» не подтвердили информацию о том, что молодой человек вернул деньги за украденное. Полицейские тоже не намерены верить слезливым рассказам подозреваемого.

— По данному происшествию принята явка с повинной, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Также известно, что он ранее уже был судим за кражу, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Возможно, в дальнейшем судья проникнется благородным мотивом грабителя спасти от голода сестренку и вместо реального срока лишения свободы назначит ему обязательные исправительные работы.

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