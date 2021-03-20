«Мама оставила его, а я найду!»: сибирячка ищет родного брата, о котором узнала спустя полвека

Женщина родилась и выросла в Новосибирске. Фото: предоставлено героем публикации.

58-летняя Надежда Демидова уже несколько лет ищет родного брата Олега. Женщина узнала о нем совсем недавно, когда умерли все ее близкие родственники и она осталась совсем одна с 10-летним внуком на руках. Почему она никогда не видела самого близкого человека и что ей о нем известно — в материале КП-Новосибирск.

ГИБЕЛЬ ОТЦА

Надежда родилась в Новосибирске в 1963 году. Своего детства женщина почти не помнит. Кроме одного — с ранних лет она узнала, что такое смерть.

— Когда мне было 3 года, мы с мамой и отцом переехали из Новосибирска в Якутию. Родители были там на заработках. Там же родился мой младший брат. И так случилось, что вскоре отец погиб. Я смутно помню этот момент. Мама вроде рассказывала, что его сильно лестницей ударило, — рассказала КП-Новосибирск Надежда Демидова.

Отец погиб, когда девочке было 3 года. Фото: предоставлено героем публикации.

После смерти мужа мама Надежды, Валентина Демидова, решила вернуться вместе с детьми в село Ярково Новосибирской области, где сама выросла и родилась и где жили ее родственники. Тянуть одной ребятишек было тяжело, но женщина справлялась. Устроилась на работу на племстанцию (станция по племенной работе и искусственному осеменению животных. — Ред.), денег с натяжкой, но хватало.

ТРИ СМЕРТИ ПОДРЯД

Надежда выросла, вышла замуж и переехала в Красноярск. Там у семьи родился сын, а спустя годы он подарил родителям внука. Надежда была самой счастливой мамой и бабушкой, пока на пороге ее дома снова не появилась старуха с косой. Она начала выкашивать родственников Надежды одного за другим.

— Сначала моего младшего брата застрелили. Потом умерла мама. Вскоре у сына обнаружили онкологию, затем его похоронили. Вслед за ним ушла из жизни и его жена, так и не сумев пережить горя, — со слезами вспоминает сибирячка. — Ну и вдобавок к этому еще и с мужем развелась.

Младшего брата сибирячки застрелили. Фото: предоставлено героем публикации.

«НАДЯ, У ТЕБЯ ЕСТЬ БРАТ!»

Надежда осталась совсем одна. Из близких на руках только внук — единственная радость. Теперь женщина заменяет ему и маму, и папу, и остальных родственников.

— В прошлом году я разговаривала со своей дальней тетей из села Ярково, и она мне призналась, что у меня есть еще родственник — старший брат. Мама родила его в 1962 году, имя ему придумала — Олег. Только по непонятной причине оставила его в роддоме и написала отказную. А через год родилась я. Мама его оставила, а я найду, — верит Надежда.

Она очень хочет познакомиться со своим родным братом Олегом Геннадьевичем Демидовым. Возможно, он даже не знает свою историю появления на свет.

— Я думаю, если его усыновили, то могли сменить фамилию и не рассказать правду. Но если есть хоть какой-то даже самый маленький шанс его отыскать, я буду пытаться, — добавляет Надежда.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно об Олеге Геннадьевиче Демидове, рожденном 22 февраля 1962 года в Новосибирске, просим вас обратиться в редакцию по тел. 8-923-145-11-03. Или напишите на этот номер в WhatsApp.

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