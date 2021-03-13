«Внутри могут быть мать и дети»: под Новосибирском загорелся дом многодетной семьи

В Новосибирске загорелся дом многодетной семьи. Фото: Николай ХИЖНЯК

В субботу, 13 марта, в селе Бобровка Сузунского рвйона Новосибирской области вспыхнул дом многодетной семьи.

- Дом на улице Безручкова загорелся в 19.48. Через пять минут первый пожарный расчет прибыл на место вызова. Менее часа понадобилось для ликвидации открытого горения. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили и эвакуировали из горящего строения двоих мальчиков. Детей госпитализировали в центральную районную больницу в тяжелом состоянии, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что в доме проживала многодетная семья. Известно, что в строении еще могут находиться мать и двое детей.

В настоящий момент на месте ЧП продолжаются работы по разбору и проливке обгоревших конструкций.

Напомним, еще один пожар произошел сегодня в новосибирском общежитии на улице Объединения. Здесь в горящей комнате пожарные обнаружили труп мужчины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.