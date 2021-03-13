«Внутри могут быть мать и дети»: под Новосибирском загорелся дом многодетной семьи

В Новосибирске загорелся дом многодетной семьи.
Фото: Николай ХИЖНЯК
В субботу, 13 марта, в селе Бобровка Сузунского рвйона Новосибирской области вспыхнул дом многодетной семьи.
- Дом на улице Безручкова загорелся в 19.48. Через пять минут первый пожарный расчет прибыл на место вызова. Менее часа понадобилось для ликвидации открытого горения. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили и эвакуировали из горящего строения двоих мальчиков. Детей госпитализировали в центральную районную больницу в тяжелом состоянии, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что в доме проживала многодетная семья. Известно, что в строении еще могут находиться мать и двое детей.
В настоящий момент на месте ЧП продолжаются работы по разбору и проливке обгоревших конструкций.
Напомним, еще один пожар произошел сегодня в новосибирском общежитии на улице Объединения. Здесь в горящей комнате пожарные обнаружили труп мужчины.
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