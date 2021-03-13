Последние новости Новосибирска на 13 марта 2021 года: умерла девушка зарезанного студента НГТУ, школьница покончила с собой после ссоры с мамой

Конфликт между парнями из-за девушки произошел в феврале. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"/соцсети.

«Комсомолка» собрала последние новости Новосибирска на 13 марта 2021 года в один материал - читайте, чтобы быть в курсе самых важный событий.

УМЕРЛА ДЕВУШКА СТУДЕНТА, ЗАРЕЗАННОГО ВОЗЛЕ НГТУ

12 марта стало известно о смерти девушки зарезанного возле НГТУ студента. Ее нашли в квартире несколько дней назад. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Напомним, что в феврале возле ворот НГТУ Денис М. напал на своего знакомого с ножом. Предполагаемая причина — он увел у него девушку.

ШКОЛЬНИЦА ПОКОНЧИЛА С СОБОЙ ПОСЛЕ ССОРЫ С МАМОЙ

Трагедия произошла 11 марта в Чановском районе. 9-классницу нашли в сенях собственного дома. Местные жители предполагают, что девушка свела счеты с жизнью из-за ссоры с мамой. Сибирячка оставила 3 предсмертные записки с извинениями для мамы, подруги. Во всех обстоятельствах разбираются правоохранители.

СИБИРЯК СУДИТСЯ С КОММУНАЛЬЩИКАМИ ИЗ-ЗА ПЛОХО ЗАКРЕПЛЕННОЙ ОСТАНОВКИ

42-летний житель Новосибирска оказался прикован к инвалидному креслу после падения на него остановки в Первомайском районе. Мужчина сейчас абсолютно беспомощен — он не может двигать рукой, говорить и стоять. Летом прошлого года пострадавший решил переждать дождь под навесом автобусной остановки. Начался ураган и 300-килограмовую коробку вырвало из-земли. Она упала прямо на мужчину, удар пришелся на поясницу. Сейчас сибиряк пытается через суд добиться от коммунальщиков компенсации 1,5 миллиона рублей.

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕНСИОНЕРКА НАПАЛА НА ВРАЧА

82-летняя женщина из рабочего поселка Маслянино избила врача-терапевта. По версии медика, конфликт произошел на пустом месте. Женщина устроила в поликлинике разборки, а врач попытался ее угомонить. Так ему прилетело еще больше: пенсионерка ударила его в лоб. Теперь с этим делом будут разбираться полицейские.

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