«Ударила меня в лоб, разбросала бумаги»: в Новосибирской области 82-летняя пенсионерка напала на врача

Медик подозревает, что у женщины, которая его ударила, есть психические расстройства. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В больнице села Маслянино Новосибирской области случился конфликт врача и пациента: 33-летнего терапевта побила 82-летняя пенсионерка. Причем потерпевший рассказывает: причин нападать у женщины не было.

— Мы живем с ней в одном подъезде. У нее инвалидность — в прошлом была травма головы. Живет она одна — дети есть, но с матерью не общаются. Эту женщину знает весь район, и в больнице, и в администрации знают, потому что она все время пишет жалобы в различные инстанции, на меня и не только на меня, часто судится. Человек конфликтный, постоянно лезет в чужую личную жизнь, а при встрече сыплет угрозами, — поделился с КП-Новосибирск терапевт Маслянинской центральной районной больницы Сергей Ким.

Скандал произошел в больнице утром 9 марта. Терапевт вел прием, как вдруг услышал крики в коридоре.

— Я вышел на шум и увидел, что моя соседка пришла в больницу по какой-то причине и устроила конфликт в коридоре: напала на пациентку, которая ждала своей очереди. Чтобы она других не ударила, я отвел ее в сторону, пригласил психиатра, но от осмотра она отказалась и ударила меня в лоб, сломала фонендоскоп. Позже зашла в кабинет к фельдшеру и ударила его, разбросала бумаги, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Ким. — Она подавала на меня в суд — я подал на нее встречный иск. Сегодня сам прошел судмедэкспертизу, далее планируется провести судебно-психиатрическую экспертизу этой пациентки. Пока она не признана недееспособной, я защищаю себя и остальных от ее нападок и, как врач, хочу ее дообследовать, вот и все.

Врач написал на пациентку заявление в полицию. Также сейчас мужчина пытается связаться с детьми бабули, рассказать им про планируемое обследование и лечение их матери. Сама же пенсионерка видит ситуацию совсем иначе.

— Я повредила что-то врачу? Да это он меня избил, руку сломал. Как я могу драться, когда у меня руки как у инвалида? У меня постельный режим до июня, я лежу больная, — заявила КП-Новосибирск пенсионерка. Потом она сообщила, что находится на вокзале и собирается ехать до больницы, где был конфликт с врачом. Позже на телефонные звонки перестала отвечать.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Могут ли заставить пенсионерку пройти психиатра?

— Психиатрическое освидетельствование проводится по согласию человека, но оно может проводиться и без согласия лица или его законного представителя в том случае, когда человек представляет опасность для себя или окружающих, если человек не способен самостоятельно удовлетворить свои основные жизненные потребности или если беспомощность человека нанесет вред его здоровью и психическому состоянию. Это прописано в «Законе о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 1992 года. Но в любом случае, когда женщина проявляет агрессию, кого-то бьет, первым делом надо написать заявление в полицию. В нем предоставить доказательства неадекватности человека: фото, аудио- и видеозаписи, показания тех, кого ударили. Во-вторых, нужно вызвать «скорую». Кроме того, можно обратиться в прокуратуру. По результатам проверки прокуратуры вполне может быть, что женщину отправят на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Это возможно только по решению суда, но прокурор вправе такой иск в суд, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

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