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Недвижимость12 марта 2021 11:00

Где лучше всего купить квартиру в Новосибирске, чтобы избежать пробок

Разбираем продуманный подход к расположению новостроек от ГК «Расцветай»
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
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«Расцветай на Ядринцевской». Фото предоставлено ГК «Расцветай».

Для работающего человека месторасположение его дома играет ключевую роль. Самое комфортное жилье перестает радовать, если вы по утрам и вечерам стоите в пробках, пытаясь добраться из дома до работы и обратно. Пробки съедают время и изматывают психологически, это ежедневный стресс и большая проблема для многих новосибирцев.

Голландская компания TomTom опубликовала рейтинг загруженности дорог крупных мегаполисов мира в 2020 году. Новосибирск занял в нем девятое место с уровнем перегрузки автотрасс 45%. Годом ранее Новосибирск занимал в этом рейтинге 16-е место. Получается, ситуация со временем лишь ухудшается, поэтому при выборе жилья транспортная доступность остается ключевым фактором. В нашем обзоре мы посмотрели новостройки ГК «Расцветай» с хорошей транспортной развязкой.

Шаговая доступность и выход на ключевые автомагистрали

В ГК «Расцветай» говорят, что при выборе места застройки сначала изучают инвестиционную привлекательность участка и качество инфраструктуры: насколько удобно добираться до детских садов, школ, поликлиник.

Специалисты компании анализируют Генплан города, текущее состояние и перспективы развития основных транспортных магистралей. Получается, что параллельно учитываются два важных для жизни человека фактора: шаговая доступность необходимой инфраструктуры и близость к центру города как возможность быстро выбираться на основные транспортные магистрали.

«Расцветай на Маркса»: удобно и на машине, и без нее

Для левобережья ЖК «Расцветай на Маркса» - отличное сочетание комфорта и транспортной доступности. Комплекс комфорт+ расположен в 5 минутах ходьбы от станции метро «Студенческая». На площади К. Маркса несколько торгово-развлекательных центров: «Сан Сити», «Александровский», «Версаль», Калейдоскоп», «Фестиваль». Рядом два крупных престижных вуза - НГТУ и СибУПК. В квартале много банков, супермаркетов, аптек, гимназий, детских садов, школ, поликлиник, спортивных центров. В пределах квартала - кинотеатр и областная клиническая больница. В 10 минутах езды на транспорте - крупный торгово-развлекательный центр «МЕГА» с гипермаркетами «АШАН», «Леруа Мерлен» и ИКЕА. К международному чемпионату по хоккею активно строится Ледовый дворец спорта «Новосибирск-Арена». Рядом давно работает сноуборд-парк «Горский» со школой горных лыж и сноуборда.

Фото предоставлено ГК «Расцветай».

В пешей доступности - метро «Студенческая». Для автомобилистов - удобный выезд на мост, можно спланировать время и быть на главных магистралях города раньше пробок.

«Расцветай на Ядринцевской»: в сердце города

Новостройка расположена в тихом центре Новосибирска. В пешей доступности площадь Ленина - центр и главный символ города. До метро «Площадь Ленина» всего 7 минут, 4 минуты займет прогулка до зеленого Центрального парка, около 9 минут неспешной ходьбы до стадиона «Спартак». Рядом детский садик, престижная гимназия № 1, экономический лицей, городская поликлиника № 1, НИИТО.

В районе площади Ленина сосредоточена вся культурная жизнь города: театр оперы и балета, филармония, множество маршрутов для пеших прогулок, позволяющих насладиться архитектурой старого города и почувствовать пульс современной жизни.

В пешей доступности - метро «Площадь Ленина». Для автомобилистов доступны выезды на крупные транспортные артерии города: Ипподромскую, Красный проспект, Октябрьскую магистраль, проспект Димитрова.

«Дом на Шамшиных»: все под рукой

Почти симметрично относительно улицы Фрунзе располагается «Дом на Шамшиных» от ГК «Расцветай».

Расположение дает практически мгновенный выход на улицы Гоголя и Фрунзе. Автомобилистам удобно добираться по улице Семьи Шамшиных до улицы Ипподромской, доступен быстрый и комфортный выезд на Красный проспект. В пешей доступности - метро «Сибирская» и метро «Красный проспект».

Фото предоставлено ГК «Расцветай».

Взрослым и детям здесь доступны лучшие образовательные и развлекательные учреждения. Недалеко от дома расположен торгово-развлекательный центр «Галерея Новосибирск», который набирает все большую популярность у взрослых и молодежи.

«Расцветай на Ядринцевской» и «Дом на Шамшиных» - отличные варианты для инвестиций. Удобное расположение делает проживание здесь интересным и для постоянных жильцов, и для сдачи квартир в аренду. Также эти дома подходят семьям, которые живут за городом, а городскую локацию выбирают максимально близко к центру сосредоточения бизнеса и культуры.

«Расцветай на Красном»: 5 минут от площади Калинина

Жилой комплекс расположен в 2 минутах ходьбы от метро «Заельцовская». Автомобилистам доступен удобный и быстрый выезд на площадь Калинина.

Фото предоставлено ГК «Расцветай».

Совсем недалеко роскошный лесной массив дендропарка и зоопарк, Тимирязевский сквер. Из крупных торгово-развлекательных центров рядом «Калина-центр» и «Ройял парк». Район обжитой, развитый, в шаговой доступности - детские сады, школы, гимназия, Сибирский кадетский корпус, больница и поликлиника.

«Расцветай на Обской»: любителям здорового образа жизни

Дом располагается недалеко от станции метро «Речной вокзал». Рядом красивая отреставрированная Михайловская набережная. Любители здорового образа жизни оценят возможность утренней и вечерней пробежки от Михайловской набережной до парка «Городское начало».

Фото предоставлено ГК «Расцветай».

В 600 метрах от дома расположен гипермаркет «Лента». Район обжитой, инфраструктура не перегружена, есть аптеки, магазины, кафе. Рядом с двором дома - школа, в пешей доступности детский садик и центр культуры учащейся молодежи.

«Расцветай на Гоголя»: очарование Дзержинки

ЖК строится в 15 минутах ходьбы от метро «Березовая роща». Автомобилистам доступен выезд на магистральные улицы: Ипподромскую, Гоголя и Фрунзе. Хорошая транспортная развязка как для пользующихся общественным транспортом, так и для обладателей своего авто. До остановки общественного транспорта «Королева» - всего 3 минуты.

Фото предоставлено ГК «Расцветай».

Район старый, обжитой, очень атмосферный. Есть поликлиника, магазины, аптеки, спортивные комплексы. Много развлечений доступно в парке культуры и отдыха «Березовая роща». Здесь можно просто погулять, подышать свежим воздухом и покормить озорных белок. Рядом детские сады, школа № 82, гимназия № 15. Недалеко расположены торгово-развлекательные центры «Сибирский Молл», и Холидей Family.

Центральный офис продаж:

ул. Фрунзе, 228, офис 1

Тел. (383) 255-88-22

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Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя»; ООО «Расцветай на Маркса»; ООО СЗ «Расцветай на Обской»; ООО СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; ООО СЗ «Дом на Шамшиных»; ООО СЗ «Расцветай на Красном». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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