Последние новости Новосибирска на 12 марта 2021 года: на пенсионерку упала сосулька, школьницу спасли от взбешенной собаки

Собака исцарапала девочке руку и спину. Фото: Игорь Николаев/скриншот из видео

Мы собрали последние новости Новосибирска на 12 марта 2021 года в одной подборке: будьте в курсе самых важных событий.

НА ШКОЛЬНИЦУ НАПАЛА СОБАКА

Животное набросилось на первоклассницу в Первомайском районе. Испуганного ребенка из лап разъяренной собаки отбили проезжавшие мимо мужчины. Девочку удалось спасти. Сейчас следственнный комитет возбудил уголовное дело и проводит проверку.

НОВОСИБИРСКОЕ МЕТРО «ЗАГОВОРИТ» ДРУГИМИ ГОЛОСА

Совсем скоро в новосибирском метро зазвучат другие голоса. Эту идею выдвинул Дмитрий Медведев, лидер группы «Шарлотта Рокко». Он написал текст, подобрал дикторов и согласовал все с дирекцией метро. В качестве дикторов сибиряк задействовал актеров театра «Глобус» - Арину Литвиненко и Владимира Дербенцева.

НА ПЕНСИОНЕРКУ УПАЛА ГЛЫБА ЛЬДА

Трагедия произошла в Первомайском районе на улице Узорная. На 68-летнюю пенсионерку с 9 этажа обрушилась глыба льда. Врачи боролись за жизнь пожилой сибирячки, но им так и не удалось ее спасти. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»

МОШЕННИКИ УКРАЛИ У СИБИРЯЧКИ МИЛЛИОН

Жительница Новосибирска из-за жуликов лишилась миллиона рублей. Мошенники действовали по классической схеме: позвонили и сказали, что якобы с карты пытались снять деньги и нужно срочно обезопасить сбережения. Пенсионерка действовала по инструкции вымогателей и сама не поняла, как отдала мошенникам все сбережения, да еще и кредит оформила.

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