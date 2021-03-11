Спасенная от разъяренной собаки первоклассница показала укусы

7-летняя Николь пока не ходит в школу. Фото: Игорь Николаев.

Видеоролик, как бездомная собака напала на детей в Новосибирске, уже посмотрела вся страна. Многих интересует, как сейчас себя чувствует девочка, которую агрессивный пес трепал как куклу. Корреспонденты КП-Новосибирск публикуют рассказ ребенка, а также его бабушки.

Сестренки теперь боятся выйти на улицу. Фото: Игорь Николаев.

Две сестренки вышли на прогулку вечером рядом с домом на улице Механической в Первомайском районе Новосибирска. Семилетняя Николь скатилась с горки и неожиданно оказалась в лапах огромной псины. Собака была настроена очень недружелюбно и стала рвать на девочке одежду. Сама Николь вспоминает о произошедшем с ужасом в глазах.

Николь жалуется, что места укусов сильно болят. Фото: Игорь Николаев.

— Мы просто гуляли, я упала и на меня собака кинулась. Она лапы мне на живот поставила, а зубами схватила за комбинезон и стала рвать. Было очень больно, я испугалась и заплакала. Потом подъехала машина, меня дяденьки взяли и отнесли в подъезд. А собака бежала за нами, но мы ее не пустили, — рассказала КП-Новосибирск школьница.

Николь пока не ходит в школу и ждет, когда раны на спине и плече заживут. Родители девочки еще не водили ее в больницу.

— Дома мне промыли раны. Все еще болит, конечно. Я теперь боюсь ходить на улицу и в школу тоже, — говорит девочка.

Сестренка, которая была рядом с Николь, в момент нападения собаки тоже напугалась, но физически не пострадала.

Собака расцарапала спину и плечо первоклассницы. Фото: Игорь Николаев.

А вот мужчина, пассажир автомобиля, Сергей Корнеевич, после того, как отбил малышку от разъяренной псины, был вынужден обратиться к медикам. У 49-летнего сибиряка укушенная рана кисти руки. Ему уже поставили несколько уколов от бешенства и дали больничный.

За здоровьем пострадавшей девочки дома наблюдает бабушка.

— Я была на работе, когда все это случилось. Утром пришла, посмотрела — это ужас просто. У нас тут часто бегают во дворе бездомные собаки, но они не агрессивные. Девочки их часто подкармливали даже. А эта овчарка не наша, может, сорвалась у кого-то и прибежала, но раньше мы ее тут не видели никогда, — рассказала КП-Новосибирск Любовь Рыбакова, бабушка пострадавшей школьницы.

Сейчас в этом происшествии разбираются следователи. Предположительно, вина за ЧП ляжет на плечи руководителей Новосибирского городского центра по проблемам домашних животных.

Михаил Хасамутдинов, один из спасителей девочки. Фото: личный архив героя.

— По факту нападения безнадзорной собаки на ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия по установлению конкретных лиц, ответственных за контроль и порядок отлова и содержания безнадзорных животных, — сообщила старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

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