Последние новости Новосибирска на 11 марта 2021 года: сибирячка снялась в рекламе с Натали Портман, микроминиатюрист сделал самые маленькие очки в мире

Так выглядят самые маленькие очки. Фото: Владимир АНИСКИН.

Последние новости Новосибирска на 11 марта 2021 года оказались на редкость радостными. Читайте нашу подборку и заряжайтесь хорошим настроением.

СИБИРЯЧКА СНЯЛАСЬ В РЕКЛАМЕ С НАТАЛИ ПОРТМАН

20-летняя Ирина Аксенова из Бердска снялась в рекламе косметики вместе с Натали Портман. Девушка с 15 лет училась в модельной школе, а недпвно переехала в Нью-Йорк. Там-то ей и предложили снять в рпекламе вместе со сзвездой - Натали Портман.

СИБИРСКИЙ ЛЕВША СДЕЛАЛ САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ ОЧКИ

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Аникин порадовал поклонников новой работой. Он изготовил самые маленькие очки в мире — их размер составляет всего 1,55 миллиметров. Благодаря этому мужчине удалось попасть в книгу рекордов России. На работу у него ушло около двух недель.

ПОЖАРНЫЕ СПАСЛИ ЖЕНЩИНУ ИЗ ГОРЯЩЕЙ ВЫСОТКИ

ЧП произошло 3 марта по адресу Дуси Ковальчук 238. Напомним, что в 14-этажном доме загорелась квартира. На место тут же прибыли пожарные, которые эвакуировали жильцов. Спасенная женщина прислала пожарным письмо.

— Благодаря вам — мы живы! — обратилась к спасателям сибирячка.

80-ЛЕТНЯЯ ПЕНСИОНЕРКА ОВЛАДЕЛА КУНГ-ФУ

Валентину Черепневу называют кунг-фу бабушкой. Пенсионерка 20 лет занимается боевыми искусствами, аспорядок дня у сибирячки как у олимпийской чемпионки - подъем строго в 6 утра. Спозаранку пожилая сибирячка делает гимнастику.

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