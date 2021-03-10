Последние новости Новосибирска на 10 марта 2021 года: многодетная мать покончила с собой, убийцу 17-летней девочки отправили под арест

Последние новости на 10 марта никого не оставят равнодушными. Фото: скриншот из видео/соцсети

Мы собрали последние новости в Новосибирска на 10 марта 2021 года в одной материале: читайте и будьте в курсе всего самого важного в регионе.

МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ ПОКОНЧИЛА С СОБОЙ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Трагедия произошла в селе Гутово Тогучинского района. Многодетная мать покончила с собой: мертвой ее нашел дома свекр. Известно, что сибирячка работала в колонии, и у нее уже были попытки суицида.

«ХОЧУ НОВУЮ ЖИЗНЬ И В ПАРИЖ»

9 марта по всей стране отмечается день Барби. В Сибири живет девушка, очень похожая на «куклу», — Юлия Кригер. Жительница Новосибирска стала знаменитой 3 года назад, когда о ней написал британский журнал. «Комсомолка» узнала, как живет Юлия сейчас.

МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ ВЫМОЛИЛА ПРОЩЕНИЕ НА «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

Жительница Новосибирской области Тамара Чусовская лишилась пятерых детей. Женщина оскандалилась после фото с купанием в пособиях, пила, и в итоге опека забрала у нее ребятишек. Женщина обратилась за помощью на «Пусть говорят». После публичного раскаяния ей пообещали помочь депутаты Госдумы.

СЛЕДОВАТЕЛИ ДОПРОСИЛИ УБИЙЦУ 17-ЛЕТНЕЙ ДЕВУШКИ

Появилось видео, как следователи допрашивают убийцу 17-летней девушки.

— Да, у нас произошла небольшая потасовка, конфликт, и тогда я взялся за нож, — признался парень на камеру.

Кроме того, 9 марта ему избрали меру пресечения - заключили под стражу на 2 месяца.

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