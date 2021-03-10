Какого цвета дым из труб и где пригодится зола ТЭЦ

ТЭЦ-5. Фото предоставлено пресс-службой СГК.

В очередном эфире Радио «Комсомольская правда» о закулисье своей работы рассказали новосибирские энергетики. Они прокомментировали популярные стереотипы о городских ТЭЦ и ответили на вопросы слушателей.

Люди, например, интересуются, кто и как следит за работой теплоэлектроцентралей.

- Станции контролируют надзорные органы: Ростехнадзор, природоохранная прокуратура, а также органы власти. Есть график проверок, мы ежеквартально предоставляем отчетность. Налажен внутренний производственный контроль. Требования по нормативам неукоснительно выполняем, в противном случае будут применяться очень жесткие санкции, - заверил директор ТЭЦ-3 Дмитрий Морозов.

Директор ТЭЦ-3 добавил, что осуществляется еще и общественный контроль, но, на его взгляд, не всегда объективный.

- Станция - режимный объект, тем не менее мы не являемся закрытой организацией. Иногда удивляет, что общественники, которые борются за экологию, выдают не совсем правильную информацию о работе ТЭЦ, не побывав у нас, не выяснив ситуацию. Если есть интерес, мы готовы приглашать представителей общественности на производство, отвечать на все вопросы, - недоумевает Дмитрий Морозов.

Справа налево: Олег Зыков, Дмитрий Морозов и Константин Черненький в студии Радио «Комсомольская правда». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Пример - выводы о работе станций по цвету дыма из труб. Дым меняет цвет и плотность - значит, вероятно, что-то идет не так?

- Плотность дыма зависит не только от эффективности системы газоочистки, но и, например, от температуры наружного воздуха: чем она ниже, тем дым плотнее. Мы стремимся к тому, чтобы дым был белый, и это норма для работы оборудования. Но есть переходные режимы, такие как пуск дополнительного оборудования, режим опробования систем автоматического зажигания мазута... Растопка котла, например, производится на мазуте - такова технология. И на начальном этапе растопки возможен выход темного дыма, но это кратковременный этап. По мере набора нагрузки цвет дыма изменяется с серого на белый, - объяснил директор ТЭЦ-2 Игорь Точилин. - Иногда люди видят более густой дым, и возникают вопросы. Дело в том, что система золоочистки бывает двух типов - сухого и мокрого. Поступая в мокрый золоулавливатель, часть воды превращается в пар, и визуально может казаться, что дыма больше.

Принципы очистки дыма энергетики тоже объяснили.

Директор ТЭЦ-4 Дмитрий Ниценко заверил, что они основаны на современных технологиях:

- Золоочистные установки на нашей станции трех типов: скрубберы, электрофильтры и эмульгаторы. КПД очистки - от 96% до 99,5%. Принципы действия скрубберов и эмульгаторов схожи, это мокрое золоудаление. Зола смачивается и за счет центробежных сил прижимается к стенке, а затем стекает в бункер, из которого удаляется. А в электрофильтре работают электроды с положительными и отрицательными зарядами. Зола движется к положительному электроду, оседает на стенке и затем падает в золовой бункер, откуда уходит в золоотвал.

Есть у горожан вопросы и про бурый уголь: людей волнует экологичность этого топлива.

Разъяснения дал начальник управления эксплуатации тепловых электрических станций Новосибирского филиала СГК Константин Черненький:

- Чтобы разрушить общий стереотип, скажу: бурый уголь - это точно такой же уголь, как и каменный, просто он меньше лежал в недрах, поэтому имеет меньшую калорийность. Но зольность этого угля - в три раза меньше, чем каменного. А значит, золы, которая полетит в трубу, будет значительно меньше. Содержание серы в этих углях тоже меньше, чем в каменных. А ведь это два основных элемента, которые мы выбрасываем в трубу: взвешенные вещества и оксиды серы. Сжигая бурый уголь, мы снижаем выбросы как минимум по этим двум самым главным составляющим.

Справа налево: Константин Черненький, Игорь Точилин и Дмитрий Ниценко в студии Радио «Комсомольская правда». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Не менее интересны перспективы использования производственных отходов - золы. Она, оказывается, может быть полезной в промышленности.

СГК не строит новых золоотвалов - нет потребности. ТЭЦ-5 уже поставляет золошлаковые материалы производителям стройматериалов.

- ТЭЦ-5 еще в 2019 году получила положительное заключение государственной экологической экспертизы проекта производства золошлаковых материалов, утвержденное приказом Росприроднадзора. По инициативе общественников мы провели также и публичные замеры на радиацию на золоотвале, хотя таких нормативных требований нет. Замеры показали, что уровень радиации на золоотвалах втрое ниже, чем, например, радиационный фон в черте города. Поэтому применять золошлаки можно в гражданском и производственном строительстве, в отсыпке дорог и рекультивации оврагов или полигонов, - рассказал директор ТЭЦ-5 Олег Зыков.

Ведутся исследования на безопасность золошлаков ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

- Заключение комиссии государственной экологической экспертизы в данный момент в работе у специалистов Росприроднадзора. В случае положительного решения будем отгружать золошлаковые материалы, - рассчитывает директор ТЭЦ-2 Игорь Точилин.

СГК готовится восстановить в Новосибирске участок с использованием золошлаковых материалов ТЭЦ-3. Уже выбран подрядчик, в ближайшее время инженеры начнут проектирование.

Всего в регионах Сибири в ближайшие годы компания планирует использовать на восстановление земель свыше 10 миллионов кубометров золошлаковых материалов. Четыре крупных проекта уже в работе.

Ну и еще один блок вопросов - о выбросах в атмосферу. Новосибирцы часто спорят, что является их основным источником.

- По последним данным (это подсчеты, сделанные в 2018 году), загрязнение от автомобилей в Новосибирске составляет 56,8%, от ТЭЦ - 38%, от промышленных предприятий - порядка 5,2%. Это официальная информация мэрии Новосибирска, она есть в открытых источниках, - прокомментировал директор ТЭЦ-5 Олег Зыков.