Круглосуточная аварийная помощь многоквартирным домам в Новосибирске

Фото: Мария ЛЕНЦ
Преимущества нашей компании:
• Круглосуточно обслуживаем инженерные сети многоквартирных домов (МКД).
• Есть своя диспетчерская служба – ваши заявки не затеряются.
• Проводим техобслуживание и контроль приборов учета, насосных станций, станций смешения, водоподогревающих установок.
• Комплексно готовим МКД к отопительному сезону.
Если в доме произошла авария – быстро ее устраним.
А чтобы такое не повторялось, проведем планово-предупредительные работы. Наши специалисты помогут решить любую проблему быстро и профессионально.
ООО «ИНКОМ»:
Контактный телефон: 8-913-761-75-72
Анатолий Станиславович Бенько
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Юр. адрес: 633137, Новосибирская обл., Мошковский р-он., п. Октябрьский, ул. Весенняя, 207, ИНН 543200825 КПП 543201001 тел.89137617572, inkom@nsk.ru
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