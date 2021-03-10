«Я летела в агентство сломя голову»: сибирячка снялась в рекламе косметики вместе с Натали Портман

Сибирячка мечтала сняться в рекламе известного бренда. Фото: Фото: GLOBAL LOOK PRESS/instagram.com/iamirinaax

Мечты обязательно сбудутся, если в них верить и твердо к ним идти. 20-летняя Ирина Аксенова из Бердска — небольшого городка под Новосибирском — живой пример. Несмотря на свой юный возраст, девушка живет в Нью-Йорке и участвует в съемках со знаменитостями. Как сибирячке удалось добиться такого успеха — в материале КП-Новосибирск.

В модельную школу Ира пошла в 15 лет. Изначально девушка хотела почувствовать себя более уверенной, научиться основам макияжа и красивой походке.

— Мои родители были против, но я накопила 15 тысяч рублей (девушка откладывала подаренные родственниками и друзьями суммы. — Ред.) и вопреки желанию родителей пошла учиться в модельную школу, — рассказала КП-Новосибирск модель Ирина Аксенова. — При этом я никогда не была поклонницей модных журналов и даже не смотрела показы мод по телевизору.

В 18 лет сибирячка уехала в Нью-Йорк. Фото: instagram.com/iamirinaax

Чем глубже сибирячка погружалась в тонкости профессии, тем больше ей начинало это нравиться. Достигнув совершеннолетия, Ирина получила контракт в Нью-Йорке, а потом решила остаться там навсегда.

— Я участвовала в разных фотосъемках, но у меня была одна мечта — я грезила о съемках в рекламе мирового бренда. Каждый раз, когда составляла список желаний, прописывала: «Хочу посотрудничать с Dior, Tom Ford, Chanel… в качестве модели», — продолжает сибирячка.

Ире так и не удалось поговорить с актрисой. Фото: скриншот из видео

Видимо, желания и мечты девушки были услышаны. Ира и не подозревала, что в один прекрасный день ее фантазия воплотится в реальность.

— В тот день я проводила свою самую первую фотосессию в качестве фотографа в кафе (девушка развивается и в этом направлении. — Ред.). Мне позвонил менеджер и сказал: «Ира, беги в офис — пришел запрос на съемку для Dior. Срочно надо снять твою видеопрезентацию». Я сначала вообще ничего не поняла, а потом как осознала! Мне кажется, я тогда стерла всю подошву, ибо летела в агентство сломя голову, — вспоминает тот день Ирина. — Но, признаться честно, я вообще ни на что не надеялась, потому что обычно с кастингов такого масштаба меня на самом последнем этапе сливали.

Но этот кастинг мечты девушка благополучно прошла и в назначенный день приехала в павильон на съемку. Ира весь день отработала на площадке с Натали Портман, но пообщаться с ней сибирячке так и не удалось.

Ира поставила себе новую цель - появиться на обложке модного журнала. Фото: instagram.com/iamirinaax

— Мы снимались в разных павильонах. Скажу одно: команда очень профессиональная. Мы работали весь день, — говорит девушка.

После того как реклама вышла в эфир, у Иры появилась новая мечта. Теперь она хочет попасть на билборд на Таймс-сквер или на обложку модных журналов Vogue, Elle, L’Officiel. Девушка уверена, что у нее все обязательно получится. Ведь мечты должны сбываться.

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