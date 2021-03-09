Последние новости Новосибирска на 9 марта 2021 года: «Вектор» испытывает новую вакцину, а СКР назвал подробности убийства 17-летней девушки

Новосибирские вирусологи испытывают вакцину от оспы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы собрали последние новости Новосибирска на 9 марта 2021 года: все самое важное — в нашей подборке.

«ВЕКТОР» ИСПЫТАЕТ НА ДОБРОВОЛЬЦАХ ВАКЦИНУ ОТ ОСПЫ

Вирусологический центр «Вектор» собирает добровольцев на испытание вакцины от оспы. Добровольцам потребуется приезжать в санчасть каждое утро в течение 14 дней, а потом, после перерыва – еще 14 дней. Участникам исследования обещают вознаграждение – по 75 тысяч рублей.

Официально оспа побеждена еще в 1980 году, но ученые допускают, что этот вирус вновь может стать угрозой для человечества.

УДАРИЛ НОЖОМ 35 РАЗ

Следственный комитет отчитался о том, как идет разбирательство по делу об убийстве 17-летней сибирячки. Она стала жертвой своего же парня – 19-летнего наркомана. Преступник расправился с девушкой из-за того, что не давала денег на очередную дозу.

Следователи допросили подонка, он признает вину.

- 7 марта 2021 года в квартире дома по улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска у подозреваемого с потерпевшей произошел конфликт. Молодой человек, разозлившись, взял на кухне нож, однако девушка не оценила всерьез его намерений. Подозреваемый нанес потерпевшей не менее 35 ножевых ранений в шею, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

СЕРИЙНЫЙ РАЗБОЙНИК ПОПАЛ НА ВИДЕО

Полиция официально сообщила, что в Новосибирске орудует серийный разбойник. 1 марта около 23 часов он поживился в пивном магазине на улице Степной. Уже через час наведался в цветочный магазин на Блюхера. А 6 марта в 21.30 снова явился в пивнушку, но уже на улице Забалуева. Сумма добычи у преступника, правда, не большая – около 12 тысяч рублей.

Одна из примет вооруженного ножом налетчика – маска на лице. На ней изображены закрытые на замок зубы.

Преступник попал на видео. Сотрудники МВД просят сообщить, если вы узнаете этого человека.

В ДТП ПОСТРАДАЛИ ЧЕТВЕРО ВЗРОСЛЫХ И 7-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА

На улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись Toyota Harrier и Cadillac.

Между Северным проездом и улицей Мира Toyota Harrier вылетела на встречную полосу, и машины столкнулись. После этого Cadillac налетел на столб.

- Водитель автомобиля Toyota Harrier и его пассажирка с травмами доставлены в больницу. Водитель автомобиля Cadillac, женщина-пассажир и 7-летняя девочка доставлены с травмами в больницу, - перечисляют пострадавших сотрудники ГИБДД.

ЖУРНАЛИСТКА ЗАРАБОТАЛА 25 ТЫСЯЧ, ПРОДАВАЯ ТЮЛЬПАНЫ

Корреспондент КП-Новосибирск проверила, реально ли хорошо заработать на цветах к празднику. За неделю до праздника начинающая предпринимательница дала объявление о продаже тюльпанов и нашла, где купить их оптом.

За эти дни малый бизнес в лице журналистки столкнулся с целым набором неожиданностей: товару оптовика закончился в самый неподходящий момент, цветы оказались очень прихотливыми, а торговать около людного места ей не разрешили.

И, все-таки, девушка сумела заработать 25 тысяч. Правда, придется вычесть траты на бензин. И поделиться со своим парнем, который помогал в этом нелегком деле. И не только с ним… В общем, сложный бизнес.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.