Последние новости Новосибирска на 8 марта 2021 года: убили 17-летнюю девушку, пенсионерка пыталась задушить кота

Новосибирск потрясло жестокое убийство 17-летней девушки своим парнем. Фото: соцсети

Мы собрали последние новости Новосибирска на 8 марта 2021 года: все самое важное — в нашей подборке.

ЗВЕРСКОЕ УБИЙСТВО 17-ДЕВУШКИ

В ночь на 7 марта в квартире дома на улице Кошурникова убили 17-летнюю девушку. На ее теле нашли не менее 20 ножевых ранений: больше всего ударов было в область шеи. В ее убийстве подозревают 19-летнего сожителя. Сразу после расправы он пытался спрятаться в Кемерово. Туда он поехал на такси, но попал в аварию. Свой путь он продолжил на машине дальнобойщика. Когда он приехал в Кемерово, его задержали полицейские: на парня завели уголовное дело по статье «Убийство».

ПРОХОЖИЕ СПАСЛИ 27-ЛЕТНЕГО ПАРНЯ

Новосибирцы, гуляющие по Михайловской набережной, стали свидетелями, как человек сорвался с Октябрьского моста. Он упал на замерзшую реку Обь. Рискуя жизнью, к нему на помощь по льду бросились прохожие. Сибиряка госпитализировали в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №2. У него диагностированы травмы ног и позвоночника.

ТРОЕ МАЛЫШЕЙ ЕДВА НЕ ПОГИБЛИ НА ПОЖАРЕ

Следователи проводят проверку после пожара в двухквартирном доме в селе Плотникова. Там чудом выжили трое маленьких детей. Из горящей квартиры их вынесли пожарные. Родители объявились, когда огонь тушили спасатели. Они рассказали, что в доме есть дети. Жизнь малышам спас датчик дыма. Он вовремя подал сигнал, когда дом загорелся.

НА ПОЖАРЕ В ХОСТЕЛЕ ПОСТРАДАЛИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА

На улице Волочаевской в Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар в хостеле. Там проживало 14 человек, три человека с ожогами разной степени тяжести госпитализировали в больницу. Областная прокуратура проверит, насколько законно в хостеле жили люди. По предварительной информации причиной пожара стала непотушенная сигарета.

СИБИРЯКА, ИЗБИВШЕГО БАБУШКУ, ОТПРАВИЛИ В СИЗО

В Бердском городском суде избрали меру пресечения мужчине, избившему 81-летнюю пенсионерку. Его отправили под арест до 4 мая 2021 года. Напомним, инцидент произошел 3 марта в микрорайоне «Северный» города Бердска. На камеру уличного видеонаблюдения попал момент, как пьяный 42-летний мужчина пинает, а потом валит на землю пенсионерку. Женщина в это время гуляла во дворе своего дома с палочками для скандинавской ходьбы.

ПЕНСИОНЕРКА ДУШИЛА КОТА

Жуткая история произошла в поселке Сокур, что под Новосибирском. Школьники сняли видеоролик, как пенсионерка душит кота. На кадрах видно, что животное привязано за шею к кузову грузовика. Рядом с ним стоит женщина и смотрит, как кот висит. Когда, школьники подошли ближе, они увидели, что животное еще живое: у него были открыты глаза. Тогда подростки потребовали отпустить кота, пригрозив, что опубликуют ролик в соцсети. Полицейские проводят проверку.

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