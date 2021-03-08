Читательниц «Комсомолки» поздравили с 8 Марта на параплане над Новосибирском

Александр поднялся в небо, чтобы поздравить девушек с 8 Марта. Скриншот с видео.

Парапланерист Александр Орлов прямо в небе записал для новосибирских девушек оригинальное поздравление с 8 Марта. Мужчина поднялся на параплане над замерзшим Обским морем с букетом тюльпанов.

Цветы приняла Татьяна Третьякова, читательница и модель «Комсомолки». Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Я не знаю, что бы мы делали, если б в нашей жизни не было девушек. Точно жилось бы грустно и пресно, — сказал Орлов КП-Новосибирск. — Именно девушек. Я считаю, что градация на девушек и женщин некорректна. В моем понимании девушки — это все представительницы прекрасного пола, вне зависимости от возраста. И каждая по-своему красива.

В начале марта парапланеристы еще пока не летают, кроме Орлова. Фото: Алена МАРТЫНОВА

После приземления Александр подарил цветы Татьяне Третьяковой — постоянной читательнице КП-Новосибирск. Татьяна уже неоднократно участвовала в фотопроектах «Комсомолки». Кстати, она не только красивая девушка, но еще и спортсменка, тренер, мама 11-летнего школьника. И даже морж!

Александр Орлов перед взлетом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Для любой женщины, в том числе и для меня, 8 Марта — любимый праздник. Именно с этого дня в моей душе просыпается весна. Хочется пожелать всем женщинам счастья, сияющих глаз, улыбок и поздравить с первой капелью, с последней метелью, с праздником юной весны! — добавила Татьяна. — Александр подарил тюльпаны после полета на параплане, это было очень романтично! Меня еще никто так не поздравлял. Я вообще люблю поздравления такого рода, ведь главное не подарок, а внимание.

Цветы поместили в специальный рюкзачок на груди. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске на параплане в начале марта почти никто не летает. Для реализации задумки Александр нанял снегоход, который за трос тянул парапланериста, пока тот не набрал достаточную высоту.

Как удивить девушку на 8 Марта? А вот так. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Когда летел надо льдом Обского водохранилища, внизу открылась очень красивая картина: на белоснежном полотне виднелась одинокая женская фигура. Так символично и таинственно, — отметил Александр. — Изначально олицетворять новосибирских девушек должны были три красавицы, но две из них не успели доехать к нам до захода солнца — застряли в пробке. Так что цветы приняла одна Татьяна.

Дарите девушкам цветы — смотрите, сколько счастья! Фото: Алена МАРТЫНОВА

Три года назад Александр поздравлял с 8 Марта российских девушек и их дочерей во Вьетнаме. Александр в тандеме с Сергеем Кармазиным из Санкт-Петербурга дарили розы прямо с воздуха, зависнув над девушками на параплане.

К сожалению, в Новосибирске не получилось подарить цветы с воздуха — условия не те. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Хотелось поздравить новосибирских девушек символично - подлететь к каждой и вручить цветы, — признался Орлов. — Во Вьетнаме были небольшие горы — и женщины с детьми вставали в определенном месте на склоне, чтобы мы могли безопасно подлететь и вручить им цветы. А в Новосибирске гор нет, и такой трюк, как во Вьетнаме, невозможен. Поэтому я выбрал другой тип полета и вручил цветы уже после приземления.

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