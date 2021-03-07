Последние новости Новосибирска на 7 марта 2021 года: гости со свадьбы разгромили бар, суд назначил штраф за оскорбления на латыни

Вечеринка закончилась дракой. Фото: Никита МАНЬКО

Мы собрали последние новости Новосибирска на 7 марта 2021 года: все свмое важное - в нпшей подборке.

ДРАКА В БАРЕ «ПУТЧ»

В ночь на 6 марта в баре «Путч» на Красном проспекте проходила вечеринка татуировщиков. Внутрь зашел пьяный посетитель, который начал оскорблять присутствующих и угрожать им ножом. Неадекватного мужчину вывели на улицу, но вскоре он вернулся с «подмогой», у которой были травматические пистолеты. Вечеринка переросла в массовую драку, где пострадали двое людей.

ПОТАСОВКА В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ «ВЕРСАЛЬ»

Вечером 6 марта произошла еще одна драка. На втором этаже торгового центра на площади Маркса подрались двое мужчин, которых удалось разнять очевидцам. Причины конфликта остались неизвестными.

СУД ОШТРАФОВАЛ СИБИРЯКА ЗА ОСКОРБЛЕНИЯ НА ЛАТЫНИ

Между участниками чата в WhatsApp произошла перепалка, во время которой двое сибиряков назвали третьего ослом на русском и на латыни. Оскорбленный новосибирец пошел в суд, который назначил им штраф в 10 тысяч рублей. Интересно, что решением суда остались недовольны все трое.

ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ

Сибиряки жалуются на последствия метели: сильный ветер под 20 метров в секунду обрывает обшивку фасадов и кровлю на домах, срывает крышу остановок. Из-за метелей несколько автомобилистов застряли на трассах области.

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