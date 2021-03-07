«Однажды перед спектаклем у нас сгорели декорации...»: бутафор-декоратор рассказал о тонкостях своей редкой профессии

Мужчина реставрирует мебель и делает вещи из дерева больше 15 лет. Фото: личный архив героя

52-летний Владимир Гайков — бутафор-декоратор и реставратор из Новосибирска. Его руками украшалась сцена для легендарных театральных постановок, а старинные вещи, получившие вторую жизнь, стали экспонатами музеев. Ремеслу посвящена большая часть биографии сибиряка. Для читателей «Комсомолки» мы оформили его рассказ в своеобразный дневник.

Сибиряк трудился за кулисами театра: делал декорации к спектаклям. Фото: личный архив героя

РИСОВАЛ «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

— Иногда мне кажется, что я родился со скребками и кисточками в руках. Как сейчас помню, в пионерском лагере сон-час, а я сижу и расписываю стены спальни. Долго уговаривал воспитателей разрешить мне «побаловаться». Красок нормальных тогда не было — приходилось разводить гуашь с зубной пастой. Да и я стены разрисовывал не как обычный маленький мальчик. Выбрал тему «Парк Юрского периода». На стенах изображал птеродактилей да гуаньлунов (вымерший вид динозавров. — Ред.).

Я пытался и майки расписывать, и просто на альбомных листах упражнялся. Вскоре окончил училище по специальности «художник-резчик». А после него меня забрали в армию, в спецназ. Два года по горячим точкам — времени на творчество совсем не оставалось. Да и когда дембель был, звали в охрану работать. Только за время службы я понял, что армия — это не мое. Творчество — лучше.

Трон для театра НОВАТ. Фото: личный архив героя

ГОРЯЩИЙ ФОН И ЛЕС ИЗ ЖИВЫХ ВЕТОК

— На гражданке я пошел работать в НОВАТ. Семь лет был бутафором-декоратором. Мы с командой делали декорации для «Лебединого озера», «Баядерки» и многих других известных спектаклей.

Один раз на генеральной репетиции загорелся задний фон. Такой кипеж поднялся… До премьеры оставалось меньше суток, и нам с ребятами пришлось все перешивать, переклеивать аппликацию. Торопились, боялись, что не успеем. Декораторы всю ночь сидели за машинками и строчили…

Часть мебели Владимир может найти на мусорке. Фото: личный архив героя

Кстати, каждый раз, когда все сотрудники смотрели премьеру, наш цех уходил домой. Мы настолько уставали во время подготовки, что даже смотреть сил не было. Я похудел тогда на 8 килограммов.

Еще три года своей творческий жизни я отдал Театру музыкальной комедии. Там тоже изготавливал декорации. Иногда приходилось делать это из подручных средств. Для спектакля «Вий», например, надо было сделать лес, через который шли монахи. Ветки мы искали и собирали прямо на улицах Новосибирска. Идешь и собираешь по дороге те, которые попрезентабельнее да подлиннее.

РЕСТАВРАТОР

— Признаюсь, моя душа всегда лежала к работе по дереву, к реставрации. Поэтому параллельно с основной работой я строгал и пилил на своей кухне столы в стиле барокко и зеркала с готической резьбой. Своей мастерской как таковой у меня нет, поэтому работаю в доме или в гараже, который подарил друг.

В основном ко мне за помощью обращаются из новосибирских музеев. Приносят старую мебель, разную домашнюю утварь, а я придаю им «человеческий» вид.

Отреставрированную мебель мужчина отдает в музеи. Фото: личный архив героя

Иногда старинные предметы могут находиться у нас под носом. Как-то я шел из магазина и увидел на помойке стул, резной такой, похожий на венский. Принес домой, давай обрабатывать, а оказалось, что это стул 1914 года. Я его отреставрировал, перетянул и отдал в один из музеев.

Люди обращаются ко мне и с просьбой изготовить изделие. Недавно мужчина попросил сделать для него шахматы из дерева в стиле Второй мировой войны. Одни фигурки были армией Сталина, а другие — Гитлера.

Шахматы по индивидуальному заказу. Фото: личный архив героя

Есть у меня давно сложившаяся традиция. Перед тем как начать реставрировать вещь, я ее перекрещиваю. У каждого предмета своя душа, и неизвестно, какой человек ей пользовался. На реставрацию уходит много времени. К примеру, «ремонт» может занимать от месяца до полугода. Я уже довольно быстро определяю своим профессиональным взглядом, из какого материала сделана вещь, какие лаки и краски нужны, чтобы она выглядела как новая. К примеру, я никогда не вкручу в ткацкий станок военного времени современный шуруп. Это ведь неправильно…

Сколько я получаю? Такую информацию распространить не могу — секрет фирмы. А вообще, я мечтаю о том, чтобы у меня была своя мастерская. Хочу, чтобы там собиралась моя команда и мы вместе творили из дерева разные вещи. Все сбудется, ведь главное — терпение и труд. Они все перетрут.

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