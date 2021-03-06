Последние новости Новосибирска на 6 марта 2021 года: сибиряка, пнувшего бабушку, поймали, три человека пострадали в аварии

Сибиряка, пнувшего бабушку, допрашивают следователи. Фото: скриншот/Алена ЛЮБИМОВА.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 6 марта 2021 года: все самое интересное - в нашем материале.

ОТВЕТИТ ЗА ТО, ЧТО ПНУЛ БАБУШКУ

Соседи сдали участковому мужчину, который пенсионерку пенсионеркусами соседи. Сибиряка отвезли на допрос в следственный комитет и возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

КАРДИОЛОГА ЛИШИЛИ КВАРТИРЫ

У экс-замдиректора клиники имени Мешалкина - Евгения Покушалова - забрали квартиру в Нью-Йорке стоимостью 1,3 миллиона долларов. Такое решение принял Советский районный суд. Кардиолога обвинили в том, что он не отразил в ежегодных справках о доходах сведения о принадлежащей ему квартире. Доказать, что эта недвижимость была приобретена им законно, сибиряк не смог.

«ОН НЕ ВСТАВАЛ СОВСЕМ»

Соседи матери, которая отравила своего сына-инвалида, рассказали о том, как жила семья:

— Семья безупречная, не пьют и скандалов не устраивают. Оба с высшим образованием, жена была рядовым инженером. Муж всю жизнь работал на заводе. Алексей стал первым сыном в семье, он родился с ДЦП. Он не вставал совсем, был почти весь парализованный, и его маме пришлось оставить работу, чтобы ухаживать за ним, — рассказал КП-Новосибирск Юрий, сосед женщины.

В АВАРИИ ПОСТРАДАЛИ ТРОЕ

Страшное ДТП произошло на Октябрьском мосту: там столкнулось четыре иномарки. Увы, без пострадавших не обошлось: водителя «Ниссана» с переломом обеих ног доставили в больницу. В «Тойоте» травмы получили водитель и 22-летний пассажир: их также госпитализировали.

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