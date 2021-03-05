Функциональные планировки в новостройках Новосибирска: после этой публикации вы влюбитесь в хайфлэты

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

Первое, на что обращают внимание люди при покупке квартиры, - стоимость и планировка. Грамотные планировочные решения дают возможность реализовать все дизайнерские задумки, сделать жилье комфортным, стильным, индивидуальным. Если планировка неудачная, мечты о ярком и функциональном интерьере остаются всего лишь мечтами.

Сегодня мы разберем на примере новосибирского застройщика ГК «Расцветай», какими могут быть современные виды планировок, что такое хайфлэты, мастер-спальни, зачем в ванной окно и почему даже в маленькой студии нужна гардеробная.

Грамотная квартирография

В ГК «Расцветай» сначала просчитывают квартирографию района, чтобы понять, какого жилья не хватает, какие решения заложить при проектировании, чтобы дом и квартиры в нем максимально вписывались в существующую инфраструктуру.

После этого ведется работа над квартирографией в более узком смысле: учитываются современные тенденции, стремление людей получить качественное, комфортное жилье по адекватной цене.

В планировках компании мало вытянутых коридоров и узких прямоугольных комнат, которые скрадывают свет и пространство. Каждый метр квартиры продуман с возможностью организовать хорошее освещение, грамотное зонирование и функциональные элементы.

Другой уровень: что такое хайфлэт

Если раньше элитой нестандартного городского жилья считался пентхаус, то сейчас этот вариант отходит на второй план. Пентхаусы утратили былую популярность из-за больших площадей и высокой стоимости: позволить себе такое жилье может не каждый.

Современный вариант - хайфлэт: меньше пентхауса по площади и доступнее по стоимости. Хайфлэт - это формат жилья с высокими потолками, вторым светом и панорамными окнами.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

В хайфлэте потолки проектируются высотой 5,6 метра. Такая планировка дает воздушность и возможность условно разделить пространство дома на два уровня. Здесь есть где разгуляться фантазии и воплотить массу дизайнерских задумок. На новосибирском рынке жилья качественные хайфлэты встречаются нечасто.

У ГК «Расцветай» квартиры в формате хайфлэт представлены в ЖК «Расцветай на Маркса» и ЖК «Расцветай на Гоголя». Они располагаются на клубном этаже, куда можно попасть только по индивидуальному чип-ключу. На самом этаже расположено всего шесть квартир. В хайфлэтах застройщика свободные планировки, антресоли и панорамные окна в пол.

Свобода планировки

ГК «Расцветай» в своих жилых комплексах применяет технологии монолита с кирпичным заполнением. Это дает покупателям свободу: можно делать перепланировку, не боясь нарушить несущие конструкции. В каждом из проектов от 10 до 20 планировочных решений. Это позволяет выбрать вариант, оптимально подходящий человеку по стоимости и функциональности. Можно выбрать компактную студию площадью 21 кв. м или просторную четырехкомнатную квартиру площадью 84,6 или 97,3 кв. м.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

В каждой квартире застройщик предусмотрел в прихожей нишу для хранения верней одежды. Вообще, наличие ниши для кладовой или гардеробной - показатель продуманного подхода к проектированию.

Изюминка планировок некоторых квартир ЖК «Расцветай на Красном» - окно в ванной комнате. Это решение выполняет как эстетическую, так и практическую функцию. Окно способствует быстрой вентиляции помещения, дает дополнительный свет и дарит возможность наслаждаться уличными пейзажами, даже принимая ванну.

Пропорции всех комнат гармоничные, стремящиеся к квадратным. Такая геометрия доказала свою практичность. А комфортные площади позволяют реализовать функциональную планировку дома. Застройщик заботится о естественном освещении квартир, организует большую площадь остекления.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

В больших квартирах ГК «Расцветай» запроектированы два санузла. Нередко покупатели один санузел делают совмещенным с ванной, а во втором устанавливают унитаз и мини-раковину. Это удобно и комфортно для больших семей и тех, кто любит принимать гостей.

Также для больших квартир в планировку включена мастер-спальня. Так называют спальню, предназначенную для хозяев дома, а не для гостей или ребятишек. Мастер-спальня отличается большой площадью, чтобы была возможность организовать продуманную гардеробную и уютное пространство для отдыха, а также собственную ванную.

Конечно, важна не только архитектура квартиры, но и удачное место. Если говорить про ГК «Расцветай», то у застройщика очень выгодное расположением домов. Еще один плюс - использование качественных материалов при возведении домов и отделке квартир.

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