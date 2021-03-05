Последние новости Новосибирска на 5 марта 2021 года: сибирячка отравила сына, мужчина пнул 83-летнюю пенсионерку ради забавы

Врачи не смогли спасти сибиряка. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Мы собрали последние новости в Новосибирске на 5 марта 2021 года в одном материале: с нашей подборкой вы не пропустите ничего важного.

СИБИРЯЧКА ОТРАВИЛА СЫНА С ДЦП

В Бердске случилась страшная трагедия — мать отравила своего 39-летнего сына с ДЦП. По одной из версий, женщина напоила его таблетками, и сама же выпила их. Мужчина погиб, а за жизнь его 62-летней матери борются врачи. Женщина оставила предсмертную записку для мужа: «Миша, прости, мы устали».

СИБИРЯК ПНУЛ 83-ЛЕТНЮЮ ПЕНСИОНЕРКУ РАДИ ЗАБАВЫ

Еще одна новость из Бердска — пьяный прохожий пнул и плюнул в беззащитную старушку. Это ЧП увидела продавщица из окна магазина, а потом и пользователи социальных сетей. Видео с инцидентом попало на видеокамеры.

После поднявшихся обсуждений делом заинтересовалась полиция и следственный комитет.

СЫН СОТРУДНИКА НКВД НАПИСАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПРОКУРАТУРУ НА ПРАВНУКА РАСТРЕЛЯНОГО СИБИРЯКА

В Новосибирске сын сотрудника НКВД заявил в прокуратуру на правнука расстрелянного сибиряка. Дело в том, что есть сайт Дениса Карагодина, который собирает информацию о тех, кто казнил его родственника в 1938 году. Там есть раздел «Убийцы», где собраны досье на следователей, и делопроизводителей, и даже понятых, которые присутствовали при обыске. Среди данных и оказалась фамилия Алексея Митюшова, который работал в УНКВД. Его сын считает, что отца оклеветали и просит с этим делом разобраться стражей закона.

БУДЕТ ЛИ ТРЕТЬЯ ВОЛНА КОРОНАВИРУСА

Новосибирские ученые рассказали про третью волну коронавируса. По подсчетам вирусологов, если в городе будут сохранятся карантинные меры и люди будут соблюдать меры предосторожности, то число заболевших будет снижаться с каждым днем. Конец эпидемии они прогнозируют на март 2022 года.

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