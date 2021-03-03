Защита окружающей среды при производстве тепла: продолжаем серию эфиров с директорами ТЭЦ

Фото: СГК.

Также в разговоре примет участие начальник управления эксплуатации тепловых электрических станций Новосибирского филиала СГК Константин Черненький.

Спикеры прокомментируют часто задаваемые вопросы - например, есть ли фильтры на ТЭЦ, «правильный» ли дым идет из труб, способен ли директор следить за работой станции в режиме онлайн, что станции будут делать в этом году для поддержания систем отчистки дымовых газов. Также они ответят на вопросы, поступившие в эфире.

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