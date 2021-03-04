«Потерпите еще год»: новосибирские ученые рассказали про третью волну коронавируса

Пик зараженных придется на март. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежедневно в Новосибирской области регистрируют более 100 случаев заражения коронавирусом. Ученые считают, что эта цифра дальше расти не будет. На днях сотрудники Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (далее — ФИЦ ИВТ) дали прогноз на третью волну COVID-19. Какие сюрпризы готовит нам вирус и спасет ли от него вакцина — в материале КП-Новосибирск.

Судя по тем выводам, что сделали ученые, возможны два варианта развития событий. Первый и оптимистичный: третьей волны не будет. Специалисты высчитывали новую модель коронавируса благодаря параметрам Stringency Index. Этот индекс используется для учета применяемых антиэпидемиологических мер. Он сочетает саму эпидемию и карантинные меры, которые введены на уровне государства. К примеру, закрытие школ, перевод на удаленную работу, запрет на массовые мероприятия.

— Расчеты показали, что при текущем уровне ограничений и с учетом обеспечения плановой вакцинации в количестве 1000 человек в день в Новосибирской области выраженной третьей волны, скорее всего, не будет, — сообщает пресс-служба ФИЦ ИВТ.

Сравнение зараженных и умерших с данными оперштаба (они изображены точками). Фото: ФИЦ ИВТ

При хорошем раскладе уже в марте количество больных достигнет 160 человек. Это будет наивысшая точка, а потом число зараженных пойдет на спад. Ученые считают, что для того, чтобы динамика была положительная, карантинные меры отменять не нужно.

— Судя по ситуации, процесс идет на затухание. Уже много переболевших, многие жители города сделали прививку. Если все будет идти по этому сценарию, то уже к лету все нормализуется, — рассказал КП-Новосибирск Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины.

— А что значит — в норму?

— Когда как минимум закроют ковидные госпитали. Да и вакцина дает положительный эффект. Пока стараются прививать людей, которые находятся в зоне риска. Вводить ли себе вакцину — личное дело каждого. Если человек не переболел и сомневается, то прививку лучше сделать.

График заболеваемости, если снимут ограничения (пунктирная линия - позитивный расклад). Фото: ФИЦ ИВТ

Но на самом деле есть и не очень оптимистичные прогнозы. Вирусологи рассматривают и второй вариант развития событий — все ограничения снимут, и вирус ударит по региону с новой силой.

— Третья волна в Новосибирской области ожидается выше уровня второй волны, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая 2021 года, количество умерших может составить до 3700 человек за период эпидемии, — предполагают специалисты.

Также, по предварительным прогнозам, окончание эпидемии коронавируса ожидается только в марте следующего года.

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