Хотите узнать последние новости Новосибирска на 3 марта 2021 года? Журналисты «Комсомолки» собрали все самое важно ев одном материале.СИБИРЯК ЗАСТРЕЛИЛ НЕВЕСТУ ВО ВРЕМЯ РОМАНТИЧЕСКОГО УЖИНАНа улице Учительской в Дзержинском районе произошла трагелия — мужчина застрелил свою сожительницу. Женщина отказалась выходить замуж за него и тот не смог переживать отказ. По одной из версий следствия, горе-жених взял ружье и выстрелил в сибирячку. После чего покончил с собой.Трупы обнаружил друг погибшего и вызвал полицию. Правоохранители вскрыли квартиру, но не сразу смогли туда зайти. Тела охраняли два алабая.НОВОСИБИРЦЫ ПОТУШИЛИ ГОРЯЩИЙ ГРУЗОВИК СНЕГОМНа улице Большая в Ленинском районе прохожие потушили горящий грузовик с помощью снега. Возгорание произошло в моторном отсеке. Водитель успел выскочить из кабины - к счастью , от огня никто не пострадал.НОВОСИБИРСКИЕ УЧЕНЫЕ ИСПЫТАЮТ ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА ДЛЯ КОШЕКУчение проводят новый эксперимент: они хотят испытать вакцину от коронавируса для кошек. Как утверждает Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, препарат ни чем не будет отличаться от человеческого. Однако, побочные эффекты могут быть такие же.Однако ветеринары уверены, что вакцина для животных необходима.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВыходи за меня или умри: стало известно, из-за чего новосибирский бизнесмен убил девушку, которой подарил кольцоОказалось, накануне трагедии сибирячка рассталась с мужчиной, с которым прожила 15 лет. Он попытался вернуть девушку, а после ее отказа — устроил расправу (подробности)«Сашенька, выходи за меня!»: новосибирец застрелил невесту во время романтического ужина, а после покончил с собойТрагедия произошла в Дзержинском районе Новосибирска. Рядом с телами погибших нашли записку с предложением руки и сердца (подробности)Новосибирцы снегом потушили горящий грузовик: это попало на видеоПожар начался в моторном отсеке (подробности)Ученые испытают вакцину от коронавируса для кошек: вирусолог объяснил, чего от нее ждатьАлександр Шестопалов предупреждает, что воздействие препарата на иммунитет не изучено, и советует подождать, прежде чем прививать животных (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruИ не забудьте подписаться на нас в соцсетях:Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм ТвиттерТакже наши сообщества есть в Телеграм и Viber.